Розвідка Естонії: у Росії проблема з артсистемами, тому вона залучає північнокорейську установки

При цьому РФ не зацікавлена у завершенні війни і продовжує наступальні дії.

Росія почала використовувати на фронті північнокорейські артилерійські системи, що вказує на все більш критичне становище із власними артилерійськими системами та залежність РФ від імпортного озброєння.

Про це заявив керівник Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, передає ERR.

За словами Ківісельга, російські війська продовжують зберігати тактичну ініціативу, вони змогли посилити свій потенціал, але РФ попри це не вдалося досягти повної переваги, яка б дала їй можливість для дипломатичного тиску.

«Тому наразі РФ не зацікавлена у завершенні військових дій і продовжує наступальні операції», - додав полковник.

Основні бойові дії розгортаються на Донеччині на Покровському напрямку, де російські війська намагаються просунутися в західному та східному напрямках від міста. Хоча темп поступу знизився, наступальний тиск залишається високим.

«Ймовірно, Росія прагне скористатися останніми тижнями морозної зимової погоди, що дозволяє використовувати бронетехніку на замерзлій місцевості. Однак нинішня зима виявилася м'якшою, ніж очікувалося, тому російські війська змушені використовувати дороги для пересування своєї техніки. Це спрощує роботу ЗСУ при відбитті атак» , – зазначив Ківісельг.

За тиждень російські війська змогли незначно просунутися у напрямках Велика Новосілка, Торецьк, Часів Яр і Куп'янськ.

На Курщині українські підрозділи відійшли на позиції, які вони займали до нового наступу 5 січня. «Протягом тижня українські сили провели кілька атак у Курській області. Деякі населені пункти чи райони переходять із рук до рук», - додав Ківісельг.

При цьому переформування північнокорейських підрозділів, що діють у Курській області, не дало значних результатів, додав глава розвідцентру Естонії.

Ківісельг наголсоив, що оперативна ефективна оборона України, яка швидко адаптується, витримує масований тиск противника і поступово підриває його наступальні можливості.