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В тимчасово окупованому Криму не залишилося жодної школи з викладанням українською мовою

В 2023/2024 навчальному році українську мову в тимчасово окупованому Криму вивчають лише 249 учнів.

В тимчасово окупованому Криму не залишилося жодної школи з викладанням українською мовою
В тимчасово окупованому Криму не залишилося жодної школи з викладанням українською мовою
Фото: соцмережі

В 2025 році у тимчасово окупованому Криму не залишилося жодної школи, де б викладали українською мовою. При цьому росіяни ліквідували більшість класів з українською мовою викладання.

Про це повідомляє Кримськотатарський ресурсний центр.

“З кожним роком кількість шкіл та класів з українською мовою навчання неухильно скорочується. Під тиском окупантів батьків змушують відмовлятися від навчання українською, вчителів звільняють, підручники вилучають, а будь-які спроби підтримувати українську культуру та освіту переслідуються”, - йдеться у повідомленні.

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Кримськотатарський ресурсний центр зазначає, що за даними окупаційної адміністрації в 2023/2024 навчальному році українську мову вивчають лише 249 учнів. Це всього 0,015% від загальної кількості школярів півострова. А в 2014 році українську мову та літературу в Криму вивчали понад 13 тис. дітей.

Окупанти стверджують, що дітей навчають “за бажанням батьків”. Втім, фактично створюються умови, за яких вибір на користь української мови стає неможливим.

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