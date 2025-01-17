Володимир Зеленський нагородив українських захисників, які беруть участь у Курській операції.
Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського.
Уточнюється, що президент вручив їм орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та ордени “За мужність” ІІІ ступеня.
Зокрема, Зеленський нагородив воїнів, які взяли в полон перших солдатів із КНДР.
“Україна не нападала ані на Якутію, ані на Корею, ані на будь-який інший народ із тих, які Москва натравлює на нас. Україна вистоїть проти цього завдяки хоробрості наших людей і завдяки саме таким нашим воїнам. Слава всім, хто б’ється заради України”, – наголосив Верховний головнокомандувач.
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11 січня стало відомо, що українські військові на Курщині взяли у полон двох північнокорейських солдатів. Їх доставили до Києва, з ними спілкуються слідчі СБУ.
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Один із іноземців мав при собі військовий квиток російського зразка, виданий на ім’я іншої особи із реєстрацією у Республіці Тува РФ. А інший взагалі був без документів.
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Опісля Володимир Зеленський заявив, що Україна готова передавати Північній Кореї її полонених, якщо лідер країни Кім Чен Ин зможе організувати їхній обмін на українських воїнів, які перебувають у полоні в Росії.
- Уряд Південної Кореї планує провести консультації з Україною щодо повернення полонених північнокорейських солдатів, якщо вони попросять про видачу.