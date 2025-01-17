Володимир Зеленський нагородив українських захисників, які беруть участь у Курській операції.

Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського.

Уточнюється, що президент вручив їм орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та ордени “За мужність” ІІІ ступеня.

Зокрема, Зеленський нагородив воїнів, які взяли в полон перших солдатів із КНДР.

“Україна не нападала ані на Якутію, ані на Корею, ані на будь-який інший народ із тих, які Москва натравлює на нас. Україна вистоїть проти цього завдяки хоробрості наших людей і завдяки саме таким нашим воїнам. Слава всім, хто б’ється заради України”, – наголосив Верховний головнокомандувач.