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Викрили залізничника та працівника київського метро, які працювали на РФ та готувались до диверсій

Керівником ворожого осередку був діючий інженер комунального підприємства «Київський метрополітен».

Викрили залізничника та працівника київського метро, які працювали на РФ та готувались до диверсій
Один із затриманих зрадників
Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці нейтралізували агентурну мережу ФСБ, яка діяла у Києві та Харківській області. Зловмисники шпигували за локаціями Сил оборони та коригували повітряні удари РФ. Керівником ворожого осередку був діючий інженер комунального підприємства «Київський метрополітен».

Про це повідомили у Офісі генпрокурора та СБУ. 

Одного із зрадників ще у 2015 році завербував представник ФСБ по Калінінградській області. До 2022 року підозрювані приховано надавали йому інформацію про переміщення рухомого складу потягів із вантажами, що представляли інтерес для РФ. 

Один із затриманих зрадників
Фото: Офіс генпрокурора
Один із затриманих зрадників

У СБУ зазначили, що завербованого агента «розконсервували» після початку повномасштабної війни через повідомлення у месенджері. Він одразу отримав вказівку на створення агентурної мережі. Завданням цього угруповання був збір інформації про місця базування та маршрути пересування українських військ та їхніх вантажів, а також наведення по них ракетних і дронових атак рашистів. 

До роботи на ворога резидент залучив своїх знайомих: харків’янина, який після мобілізації залишив військову частину, а до цього 10 років працював на Укрзалізниці і водія міжнародних автоперевезень. Завданням дезертира було відслідковувати рух військових ешелонів ЗСУ, а водія – під виглядом робочих поїздок – зливати координати блокпостів та підрозділів Сил оборони.

Крім того встановлено, що до діяльності агентурної групи були залучені рідний брат і мати фігуранта.

Керівник агентурної групи отримував від поплічників «потрібні» геолокації, узагальнював їх та передавав «звіти» своєму російському куратору. За даними слідства, резидент особисто наводив ракетні удари по Києву, що підтверджується його перехопленими розмовами. Також зрадники готувались до проведення диверсій по вказівці ворога.  

Співробітники СБУ задокументували злочини російської агентури і затримали її резидента у Києві. Одночасно у Харкові було затримано агента-дезертира.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у підозрюваних арсенал зброї, набої, вибухівку, засоби зв’язку та комп’ютерну техніку, що використовувалась для спілкування з куратором.

Переписка зрадника із ворогом
Фото: Офіс генпрокурора
Переписка зрадника із ворогом
Переписка зрадника із ворогом
Фото: Офіс генпрокурора
Переписка зрадника із ворогом

Того ж дня їх затримали в порядку ст. 615 КПК України. Їм повідомили про підозру у державній зраді та виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії рф (ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

"Під час документування злочину також встановлені факти виправдування фігурантами та їхнім близьким оточенням збройної агресії рф проти України і глорифікації її учасників. Брата одного із підозрюваних затримано та повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 КК України, матері – вручене повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 436-2 КК України", – йдеться у повідомленні прокуратури. 

Затримані перебувають під вартою. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру третьому учаснику групи – водію міжнародних рейсів, який переховується за кордоном. Зловмисникам загрожує від 8 років позбавлення волі до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

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