Суддя Верховного суду звернувся до СБУ через інформацію в медіа про начебто його російське громадянство

Стеценко заявляє, що інформація про роспаспорт не відповідає дійсності.

Суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді Семен Стеценко звернувся до Служби безпеки, аби вона перевірила інформацію про наявність у судді російського паспорта.

Про це повідомила пресслужба Верховного Суду.

«У медіа поширюється інформація про начебто наявність у судді Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді Семена Стеценка громадянства Російської Федерації. Вважаючи зазначену інформацію такою, що не відповідає дійсності, Семен Стеценко звернувся до Служби безпеки України щодо перевірки наведених у медіа тверджень стосовно наявності в нього громадянства РФ», - йдеться у повідомленні.

У Верховному суді додали, що про результати розгляду вказаного звернення повідомлять додатково.