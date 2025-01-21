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Суддя Верховного суду звернувся до СБУ через інформацію в медіа про начебто його російське громадянство

Стеценко заявляє, що інформація про роспаспорт не відповідає дійсності.

Суддя Верховного суду звернувся до СБУ через інформацію в медіа про начебто його російське громадянство
Суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді Семен Стеценко
Фото: преслужба Верховного Суду

Суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді Семен Стеценко звернувся до Служби безпеки, аби вона перевірила інформацію про наявність у судді російського паспорта.

Про це повідомила пресслужба Верховного Суду.

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«У медіа поширюється інформація про начебто наявність у судді Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді Семена Стеценка громадянства Російської Федерації. Вважаючи зазначену інформацію такою, що не відповідає дійсності, Семен Стеценко звернувся до Служби безпеки України щодо перевірки наведених у медіа тверджень стосовно наявності в нього громадянства РФ», - йдеться у повідомленні.

У Верховному суді додали, що про результати розгляду вказаного звернення повідомлять додатково.

  • У жовтні 2023 року розслідування «Схем» показало, що екссуддя Верховного суду Валентина Сімоненко мала паспорт РФ.
  • У квітні 2024-го стало відомо про російське громадянство судді ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва Аріни Літвінової.
  • Того ж місяця відбулося засідання Шостого апеляційного адміністративного суду, на якому представник Служби безпеки України підтвердив факт російського громадянств у судді Богдана Львова.
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