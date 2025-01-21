Суддя Верховного суду звернувся до СБУ через інформацію в медіа про начебто його російське громадянство

Суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді Семен Стеценко звернувся до Служби безпеки, аби вона перевірила інформацію про наявність у судді російського паспорта.
Про це повідомила пресслужба Верховного Суду.
«У медіа поширюється інформація про начебто наявність у судді Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді Семена Стеценка громадянства Російської Федерації. Вважаючи зазначену інформацію такою, що не відповідає дійсності, Семен Стеценко звернувся до Служби безпеки України щодо перевірки наведених у медіа тверджень стосовно наявності в нього громадянства РФ», - йдеться у повідомленні.
У Верховному суді додали, що про результати розгляду вказаного звернення повідомлять додатково.
- У жовтні 2023 року розслідування «Схем» показало, що екссуддя Верховного суду Валентина Сімоненко мала паспорт РФ.
- У квітні 2024-го стало відомо про російське громадянство судді ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва Аріни Літвінової.
- Того ж місяця відбулося засідання Шостого апеляційного адміністративного суду, на якому представник Служби безпеки України підтвердив факт російського громадянств у судді Богдана Львова.