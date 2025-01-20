У Білій Церкві ровесниця та два підлітки побили 12-річну дівчину

Поліція Київської області розслідує факт побиття 12-річної дівчинки у місті Біла Церква, повідомили в Ювенальній поліції України.

До поліції звернулася мама дитини, повідомивши про побиття її доньки підлітками.

Правоохоронці встановили, що тілесні ушкодження завдали троє неповнолітніх: ровесниця постраждалої, 15-річний та 16-річний хлопці. Під час перевірки виявили відео, на якому зафіксовано цей інцидент.

Працівники дізнання Білоцерківського управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України ‒ умисне легке тілесне ушкодження.

Після завершення слідчих дій поліцейські нададуть правову оцінку діям кожного з учасників конфлікту.