У Білій Церкві ровесниця та два підлітки побили 12-річну дівчину

Поліція Київської області розслідує факт побиття 12-річної дівчинки у місті Біла Церква, повідомили в Ювенальній поліції України.
До поліції звернулася мама дитини, повідомивши про побиття її доньки підлітками.
Правоохоронці встановили, що тілесні ушкодження завдали троє неповнолітніх: ровесниця постраждалої, 15-річний та 16-річний хлопці. Під час перевірки виявили відео, на якому зафіксовано цей інцидент.
Працівники дізнання Білоцерківського управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України ‒ умисне легке тілесне ушкодження.
Після завершення слідчих дій поліцейські нададуть правову оцінку діям кожного з учасників конфлікту.
- У грудні 2023 року юні послідовники популярного російського серіалу у Києві побили і пограбували підлітка. Вони планували продовжити цю “діяльність”, однак зловмисників викрили.