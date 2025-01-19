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На Черкащині група шахраїв привласнила 2,5 млн грн донатів на ЗСУ

Правоохоронці оголосили про підозру у шахрайстві трьом особам.

На Черкащині група шахраїв привласнила 2,5 млн грн донатів на ЗСУ
Фото: Офіс Генпрокурора

У Черкаській області правоохоронці викрили шахраїв, які привласнили 2,5 млн гривень донатів на Збройні сили України.

Про це повідомляють в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, підозрювані створили в кількох популярних соцмережах десятки фейкових акаунтів. Використовуючи фотографії документів чинних українських військовослужбовців, вони публікували оголошення про збір коштів нібито на потреби ЗСУ. 

Натомість отримані кошти чоловіки використовували на власні потреби. Встановлено, що підозрювані привласнили донати силам оборони України на понад 2,5 млн грн.

Фото: Офіс Генпрокурора

Під час проведення обшуків за місцями їх проживання та реєстрації на території Черкаської та Київської областей вилучено мобільні телефони, банківські картки, компʼютерну техніку та інші речові докази.

Фото: Офіс Генпрокурора

Наразі встановлюються всі, причетні до злочину особи, постраждалі громадяни та загальна сума завданих збитків.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора повідомлено про підозру трьом особам у шахрайстві та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом (ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України).

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