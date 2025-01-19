ДБР оголосило про підозру синові нардепа, який заволодів коштами громади на Львівщині
ДБР оголосило про підозру синові нардепа, який заволодів коштами громади на Львівщині
«Донатив» на армію РФ: СБУ затримала у Києві директора Департаменту одного із найбільших банків України
«Донатив» на армію РФ: СБУ затримала у Києві директора Департаменту одного із найбільших банків України
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
Біжи і стріляй. Сили оборони отримали новітню німецьку САУ
Біжи і стріляй. Сили оборони отримали новітню німецьку САУ
Уперше за 40 років місце інавгурації президента США змінять
Уперше за 40 років місце інавгурації президента США змінять
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Внаслідок ворожої атаки у Києві троє загиблих, ще троє — постраждали (оновлено)
Внаслідок ворожої атаки у Києві троє загиблих, ще троє — постраждали (оновлено)
Про спробу злиття коледжів та профтехучилищ
Про спробу злиття коледжів та профтехучилищ
Хто збирався будувати в столичному ботсаду, наскільки це можливо і до чого тут Київрада
Хто збирався будувати в столичному ботсаду, наскільки це можливо і до чого тут Київрада
ГоловнаСуспільствоВійна

Армія РФ уночі атакувала Нікопольщину з важкої артилерії

Пошкоджені адмінбудівля та промислове підприємство.

Армія РФ уночі атакувала Нікопольщину з важкої артилерії
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини 10 листопада 2024 року
Фото: Telegram/Сергій Лисак

У ніч на неділю, 19 січня, росіяни чотири рази атакували Нікопольський район Дніпропетровщини з артилерії, РСЗВ "Град" та били дронами-камікадзе.

Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі росіяни чотири рази вдарили по Нікопольському району. Застосували важку артилерію, РСЗВ «Град» і дрон-камікадзе. Їх ворог скерував на райцентр і Марганецьку громаду", — пише він.

У Нікополі пошкоджені промислове підприємство та адмінбудівля. Обстеження атакованих територій продовжується. Без постраждалих.

Близько опівночі в області Сили оборони знищили БпЛА противника.

  • Вчора російська армія у Нікопольському районі Дніпропетровщини пошкодила комунальне підприємство, релігійну установу та сонячні панелі.
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies