Армія РФ уночі атакувала Нікопольщину з важкої артилерії

У ніч на неділю, 19 січня, росіяни чотири рази атакували Нікопольський район Дніпропетровщини з артилерії, РСЗВ "Град" та били дронами-камікадзе.

Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі росіяни чотири рази вдарили по Нікопольському району. Застосували важку артилерію, РСЗВ «Град» і дрон-камікадзе. Їх ворог скерував на райцентр і Марганецьку громаду", — пише він.

У Нікополі пошкоджені промислове підприємство та адмінбудівля. Обстеження атакованих територій продовжується. Без постраждалих.

Близько опівночі в області Сили оборони знищили БпЛА противника.