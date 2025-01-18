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У неділю в Україні на більшості території буде хмарно з проясненнями

Мокрий сніг очікується тільки на сході і на південному сході.

У неділю в Україні на більшості території буде хмарно з проясненнями
Фото: obozrevatel.com

У неділю, 19 січня, в Україні хмарно з проясненнями, повідомляє Укргідрометцентр. 

На сході, вночі і на південному сході країни невеликий мокрий сніг; на решті території без опадів.

Вночі та вранці в західних областях місцями туман, на дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, в Карпатах 2-7° морозу; вдень 1-6° тепла, у східних та Сумській областях близько 0°.

На Київщини та у Києві хмарно з проясненнями, без опадів. 

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.

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