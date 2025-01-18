У неділю в Україні на більшості території буде хмарно з проясненнями

Мокрий сніг очікується тільки на сході і на південному сході.

У неділю, 19 січня, в Україні хмарно з проясненнями, повідомляє Укргідрометцентр.

На сході, вночі і на південному сході країни невеликий мокрий сніг; на решті території без опадів.

Вночі та вранці в західних областях місцями туман, на дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, в Карпатах 2-7° морозу; вдень 1-6° тепла, у східних та Сумській областях близько 0°.

На Київщини та у Києві хмарно з проясненнями, без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.