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Зеленський: сьогодні дуже добре попрацювали правоохоронці проти зрадників, завтра буде указ щодо санкцій РНБО

Глава держави заявив, що кожен, хто стає на шлях проти України, повинен памʼятати, що буде відповідь.

Зеленський: сьогодні дуже добре попрацювали правоохоронці проти зрадників, завтра буде указ щодо санкцій РНБО
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що сьогодні дуже добре попрацювали правоохоронці проти зрадників, а завтра буде готовий указ щодо санкцій РНБО. 

“Сьогодні дуже добре попрацювали українські правоохоронці: СБУ, ДБР, Національна поліція, наша прокуратура. Є протидія зрадникам та різного роду схемам, які послаблювали нашу державу, наше українське суспільство. І кожен, хто стає на шлях проти України, проти закону в Україні, повинен памʼятати, що буде відповідь. Готуємо зараз також і нове рішення по санкціях РНБО – завтра буде указ”, – сказав Зеленський.

Зазначимо, що у правоохоронців сьогодні був “плідний” день”. Зокрема, СБУ оголосила про підозру ексведучому телеканалів Медведчука та Мураєва – Назару Діордіці (Макс Назаров). ДБР повідомило про підозру "куратору" РПЦ в Україні, екснардепу Новинському. Народного депутата Костянтина Бондарева з "Батьківщини" підозрюють в організації незаконного перетину кордону. 

Крім того, колишнє вище керівництво держави та діючого суддю підозрюють у фінансуванні армії РФ із бюджету України. Україна начебто мала повернути Росії понад 400 млн доларів за газ. 

Також ДБР оголосило про підозру синові нардепа Лопушанського у заволодінні коштами громади на Львівщині.

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