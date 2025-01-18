Зеленський: сьогодні дуже добре попрацювали правоохоронці проти зрадників, завтра буде указ щодо санкцій РНБО

Глава держави заявив, що кожен, хто стає на шлях проти України, повинен памʼятати, що буде відповідь.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що сьогодні дуже добре попрацювали правоохоронці проти зрадників, а завтра буде готовий указ щодо санкцій РНБО.

“Сьогодні дуже добре попрацювали українські правоохоронці: СБУ, ДБР, Національна поліція, наша прокуратура. Є протидія зрадникам та різного роду схемам, які послаблювали нашу державу, наше українське суспільство. І кожен, хто стає на шлях проти України, проти закону в Україні, повинен памʼятати, що буде відповідь. Готуємо зараз також і нове рішення по санкціях РНБО – завтра буде указ”, – сказав Зеленський.

Зазначимо, що у правоохоронців сьогодні був “плідний” день”. Зокрема, СБУ оголосила про підозру ексведучому телеканалів Медведчука та Мураєва – Назару Діордіці (Макс Назаров). ДБР повідомило про підозру "куратору" РПЦ в Україні, екснардепу Новинському. Народного депутата Костянтина Бондарева з "Батьківщини" підозрюють в організації незаконного перетину кордону.

Крім того, колишнє вище керівництво держави та діючого суддю підозрюють у фінансуванні армії РФ із бюджету України. Україна начебто мала повернути Росії понад 400 млн доларів за газ.

Також ДБР оголосило про підозру синові нардепа Лопушанського у заволодінні коштами громади на Львівщині.