Росіяни поранили жительку Херсонської громади

Під час обстрілу Комишан жінка отримала контузію і низку травм.

У Комишанах на Херсонщині внаслідок ворожого обстрілу є постраждала.

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його словами, 65-річна жінка отримала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Медики надали їй допомогу на місці.

«На момент удару рашистів потерпіла була в будинку», - додав Мрочко.