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Росіяни поранили жительку Херсонської громади

Під час обстрілу Комишан жінка отримала контузію і низку травм.

Росіяни поранили жительку Херсонської громади
"швидка"
Фото: United24

У Комишанах на Херсонщині внаслідок ворожого обстрілу є постраждала.

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його словами, 65-річна жінка отримала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Медики надали їй допомогу на місці.

«На момент удару рашистів потерпіла була в будинку», - додав Мрочко.

  • 18 січня у Бериславі росіяни вбили двох людей.
  • Того ж дня загинув від ворожого обстрілу житель Станіслава.
  • Крім того, ворог атакував Томину Балку в області. Була поранена одна людина.
  • Також 18 січня по медичну допомогу звернулися ще троє жителів Херсонщини, які постраждали від російських обстрілів.
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