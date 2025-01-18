Росіяни поранили жительку Херсонської громади

У Комишанах на Херсонщині внаслідок ворожого обстрілу є постраждала.
Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.
За його словами, 65-річна жінка отримала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Медики надали їй допомогу на місці.
«На момент удару рашистів потерпіла була в будинку», - додав Мрочко.
- 18 січня у Бериславі росіяни вбили двох людей.
- Того ж дня загинув від ворожого обстрілу житель Станіслава.
- Крім того, ворог атакував Томину Балку в області. Була поранена одна людина.
- Також 18 січня по медичну допомогу звернулися ще троє жителів Херсонщини, які постраждали від російських обстрілів.