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Сьогодні в Україні вшанували пам’ять загиблих унаслідок авіакатастрофи в Броварах у 2023 році

Два роки тому в авіакатастрофі загинули керівництво МВС України, працівники відомства, члени екіпажу та цивільні.

Сьогодні в Україні вшанували пам’ять загиблих унаслідок авіакатастрофи в Броварах у 2023 році
Фото: ДСНС

Сьогодні, 18 січня, в Україні вшанували пам’ять загиблих унаслідок авіакатастрофи в Броварах у 2023 році

Про це повідомляє пресслужба ДСНС. 

“Сьогодні вшановуємо пам’ять загиблих унаслідок авіакатастрофи в Броварах. Зранку памʼятні заходи відбулися у Києві на Байковому кладовищі, а також на Київщині, Вінниччині, Хмельниччині, Сумщині, Черкащині та Чернігівщині”, – йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що трагедія в Броварах забрала життя 14 людей. Серед загиблих – керівництво МВС України, працівники відомства, члени екіпажу та цивільні.

Серія відео «Борт 54», створена Міністерством внутрішніх справ, розповідає історію кожного з них. Аби зберегти пам’ять про людей, чиї життя обірвалися того дня. 

  • У листопаді 2023 року Державне бюро розслідувань завершило слідство щодо авіакатастрофи в Броварах, внаслідок якої загинуло керівництво міністерства внутрішніх справ.
  • Міністр Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, державний секретар Юрій Лубкович, керівниця патронатної служби Тетяна Шутяк, охоронці та фотографи – загалом 10 осіб на борту – загинули внаслідок падіння гелікоптера 18 січня 2023 року в Броварах. Гелікоптер упав на територію дитсадка. 
  • У серпні 2023 року слідчі повідомили про підозру п’ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які порушили правила безпеки польотів гелікоптера.
  • Серед версій авіакатастрофи розглядалося і умисне пошкодження вертольоту. Президент наголошував, що аварія – наслідок війни, адже керівництво МВС летіло в прифронтову зону. 
  • Наприкінці липня 2023 року слідчі ДБР в ході розслідування відкинули версії про диверсію та замах на життя міністра та інших керівників МВС. 
  • У серпні 2023 року уряд за результатами перевірки звільнив керівника ДСНС Сергія Крука. Причину не назвали, але це відбулося невдовзі після оголошення підозр по справі авіакатастроф.
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