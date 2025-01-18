Два роки тому в авіакатастрофі загинули керівництво МВС України, працівники відомства, члени екіпажу та цивільні.

Сьогодні, 18 січня, в Україні вшанували пам’ять загиблих унаслідок авіакатастрофи в Броварах у 2023 році.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

“Сьогодні вшановуємо пам’ять загиблих унаслідок авіакатастрофи в Броварах. Зранку памʼятні заходи відбулися у Києві на Байковому кладовищі, а також на Київщині, Вінниччині, Хмельниччині, Сумщині, Черкащині та Чернігівщині”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що трагедія в Броварах забрала життя 14 людей. Серед загиблих – керівництво МВС України, працівники відомства, члени екіпажу та цивільні.

Серія відео «Борт 54», створена Міністерством внутрішніх справ, розповідає історію кожного з них. Аби зберегти пам’ять про людей, чиї життя обірвалися того дня.