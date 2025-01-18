Сьогодні, 18 січня, в Україні вшанували пам’ять загиблих унаслідок авіакатастрофи в Броварах у 2023 році.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
“Сьогодні вшановуємо пам’ять загиблих унаслідок авіакатастрофи в Броварах. Зранку памʼятні заходи відбулися у Києві на Байковому кладовищі, а також на Київщині, Вінниччині, Хмельниччині, Сумщині, Черкащині та Чернігівщині”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що трагедія в Броварах забрала життя 14 людей. Серед загиблих – керівництво МВС України, працівники відомства, члени екіпажу та цивільні.
Серія відео «Борт 54», створена Міністерством внутрішніх справ, розповідає історію кожного з них. Аби зберегти пам’ять про людей, чиї життя обірвалися того дня.
- У листопаді 2023 року Державне бюро розслідувань завершило слідство щодо авіакатастрофи в Броварах, внаслідок якої загинуло керівництво міністерства внутрішніх справ.
- Міністр Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, державний секретар Юрій Лубкович, керівниця патронатної служби Тетяна Шутяк, охоронці та фотографи – загалом 10 осіб на борту – загинули внаслідок падіння гелікоптера 18 січня 2023 року в Броварах. Гелікоптер упав на територію дитсадка.
- У серпні 2023 року слідчі повідомили про підозру п’ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які порушили правила безпеки польотів гелікоптера.
- Серед версій авіакатастрофи розглядалося і умисне пошкодження вертольоту. Президент наголошував, що аварія – наслідок війни, адже керівництво МВС летіло в прифронтову зону.
- Наприкінці липня 2023 року слідчі ДБР в ході розслідування відкинули версії про диверсію та замах на життя міністра та інших керівників МВС.
- У серпні 2023 року уряд за результатами перевірки звільнив керівника ДСНС Сергія Крука. Причину не назвали, але це відбулося невдовзі після оголошення підозр по справі авіакатастроф.