За минулу добу російські війська завдали понад 350 ударів по Запорізькій області

Надійшли 127 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

148 артударів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Лугівського, Малинівки, Новодарівки та Ольгівського.

Два обстріли РСЗВ накрили П'ятихатки та Гуляйполе.

Зокрема загарбники завдали два ракетні удари по Запоріжжю, також авіаційного обстрілу завдано по Новодарівці.

"Упродовж доби окупанти завдали 351 удар по 13 населених пунктах Запорізької області", - ідеться у повідомленні.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За минулу добу російські війська завдали 351 удар по 13 населених пунктах Запорізької області.

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