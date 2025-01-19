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За минулу добу російські війська завдали понад 350 ударів по Запорізькій області

Зруйновані житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

За минулу добу російські війська завдали понад 350 ударів по Запорізькій області
Фото: Запорізька ОВА

За минулу добу російські війська завдали 351 удар по 13 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 351 удар по 13 населених пунктах Запорізької області", - ідеться у повідомленні.

Зокрема загарбники завдали два ракетні удари по Запоріжжю, також авіаційного обстрілу завдано по Новодарівці.

198 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Лугівське, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське.

Два обстріли РСЗВ накрили П'ятихатки та Гуляйполе.

148 артударів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Лугівського, Малинівки, Новодарівки та Ольгівського.

Надійшли 127 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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