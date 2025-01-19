Про спробу злиття коледжів та профтехучилищ
Про спробу злиття коледжів та профтехучилищ
«Донатив» на армію РФ: СБУ затримала у Києві директора Департаменту одного із найбільших банків України
«Донатив» на армію РФ: СБУ затримала у Києві директора Департаменту одного із найбільших банків України
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
Біжи і стріляй. Сили оборони отримали новітню німецьку САУ
Біжи і стріляй. Сили оборони отримали новітню німецьку САУ
Хто збирався будувати в столичному ботсаду, наскільки це можливо і до чого тут Київрада
Хто збирався будувати в столичному ботсаду, наскільки це можливо і до чого тут Київрада
Уперше за 40 років місце інавгурації президента США змінять
Уперше за 40 років місце інавгурації президента США змінять
Внаслідок ворожої атаки у Києві троє загиблих, ще троє — постраждали (оновлено)
Внаслідок ворожої атаки у Києві троє загиблих, ще троє — постраждали (оновлено)
ДБР оголосило про підозру синові нардепа, який заволодів коштами громади на Львівщині
ДБР оголосило про підозру синові нардепа, який заволодів коштами громади на Львівщині
ГоловнаСуспільствоВійна

Російська армія 46 разів обстріляла північне прикордоння України

Ворог обстріляв населені пункти частини Харківської, Сумської та Чернігівської областей.

Російська армія 46 разів обстріляла північне прикордоння України
Наслідки обстрілу Сумщини
Фото: Поліція Сумщини

За минулу добу російські окупанти здійснили 46 обстрілів з різних видів озброєння прикордоння Чернігівської, Сумської областей та частини Харківської. Зафіксовано 105 вибухів.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

У Чернігівській області ворожа армія обстріляла з мінометів та задіяла скиди НВП із БпЛА населені пункти Красний Хутір, Залізний Міст, Клюси.

На Сумщині під російський вогонь потрапили Тур’я, Рясне, Порозок, Степок, Покровка, Велика Писарівка, Попівка, Олександрівка, Пономаренки, Бруски, Сидорівка, Нововасилівка, Прогрес, Бачівськ та Соснівка. Загарбники застосували FPV-дрони, міномети та задіяли скиди НВП із БпЛА.

У Богодухівському районі Харківської області росіяни зі ствольної артилерії та мінометів обстріляли Тимофіївку. Також атакували населений пункт з FPV-дронів та задіяли скиди НВП із БпЛА.

За попередніми даними, втрати серед цивільного населення чи пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури не зафіксовані. Інформація уточнюється.

Упродовж доби ворог завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Глушківка, Шийківка, Борівська Андріївка, Борщівка, Маркове, Петрівка, Одрадне, Розлив, Веселе, Темирівка, Костянтинопіль, Новосілка.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies