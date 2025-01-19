Російська армія 46 разів обстріляла північне прикордоння України

За минулу добу російські окупанти здійснили 46 обстрілів з різних видів озброєння прикордоння Чернігівської, Сумської областей та частини Харківської. Зафіксовано 105 вибухів.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

У Чернігівській області ворожа армія обстріляла з мінометів та задіяла скиди НВП із БпЛА населені пункти Красний Хутір, Залізний Міст, Клюси.

На Сумщині під російський вогонь потрапили Тур’я, Рясне, Порозок, Степок, Покровка, Велика Писарівка, Попівка, Олександрівка, Пономаренки, Бруски, Сидорівка, Нововасилівка, Прогрес, Бачівськ та Соснівка. Загарбники застосували FPV-дрони, міномети та задіяли скиди НВП із БпЛА.

У Богодухівському районі Харківської області росіяни зі ствольної артилерії та мінометів обстріляли Тимофіївку. Також атакували населений пункт з FPV-дронів та задіяли скиди НВП із БпЛА.

За попередніми даними, втрати серед цивільного населення чи пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури не зафіксовані. Інформація уточнюється.

Упродовж доби ворог завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Глушківка, Шийківка, Борівська Андріївка, Борщівка, Маркове, Петрівка, Одрадне, Розлив, Веселе, Темирівка, Костянтинопіль, Новосілка.