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Минулої доби росіяни вбили одного цивільного на Донеччині

Від початку вторгнення РФ вбила на Донеччині 2930 людей.

Минулої доби росіяни вбили одного цивільного на Донеччині
наслідки обстрілу Донеччини
Фото: Донецька ОВА

Минулої доби російські військові вбили цивільного у Миколаївці Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін

"За 18 січня росіяни вбили одного жителя Донеччини — у Миколаївці", — ідеться у повідомленні.

Фото: Вадим Філашкін

Загалом від початку вторгнення РФ вбила на Донеччині 2930 людей, поранила — 6591 людину. Кількість жертв на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

  • Донецька область щодня перебуває під російськими обстрілами. Ворог застосовує проти мирного населення різні види зброї. На Донеччині триває евакуація цивільних із прифронтових територій. 
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