Минулої доби росіяни вбили одного цивільного на Донеччині

Минулої доби російські військові вбили цивільного у Миколаївці Донецької області.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін
"За 18 січня росіяни вбили одного жителя Донеччини — у Миколаївці", — ідеться у повідомленні.
Загалом від початку вторгнення РФ вбила на Донеччині 2930 людей, поранила — 6591 людину. Кількість жертв на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
- Донецька область щодня перебуває під російськими обстрілами. Ворог застосовує проти мирного населення різні види зброї. На Донеччині триває евакуація цивільних із прифронтових територій.