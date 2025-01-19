Минулої доби росіяни вбили одного цивільного на Донеччині

Від початку вторгнення РФ вбила на Донеччині 2930 людей.

Минулої доби російські військові вбили цивільного у Миколаївці Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін

"За 18 січня росіяни вбили одного жителя Донеччини — у Миколаївці", — ідеться у повідомленні.

Фото: Вадим Філашкін

Загалом від початку вторгнення РФ вбила на Донеччині 2930 людей, поранила — 6591 людину. Кількість жертв на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.