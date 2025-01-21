На Львівщині співробітники банку привласнили понад 5 млн грн з рахунків клієнтів із ТОТ

Вони змінювали фінансові номери громадян та перевипускали банківські картки, з яких знімали кошти.

У Львівській області викрили співробітників одного з банків на заволодінні коштами клієнтів протягом 2023-2024 років на суму понад 5 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Правоохоронці регіону встановили працівників одного з відділень банку, які отримували несанкціонований доступ до рахунків певної категорії клієнтів і обготівковували їх безпосередньо у відділенні", - йдеться в повідомленні.

Маючи у своєму розпорядженні дані клієнтів, які могли залишитися на тимчасово окупованих територіях, співробітники банку за вказівкою керівника відділення змінювали фінансові номери громадян на підконтрольні та здійснювали перевипуск банківських карток. Після цього вони привласнювали чужі заощадження за допомогою терміналів самообслуговування або POS-терміналів, розміщених у відділенні банку.

Встановлено, що в такий спосіб члени організованого злочинного угруповання отримали доступ до 50 рахунків громадян. Загальна сума завданих збитків перевищує 5 млн грн.

Правоохоронці провели низку обшуків і вилучили банківські карти, мобільні телефони, а також чорнові записи з конфіденційною фінансовою інформацією про клієнтів банку, за рахунками яких проведено несанкціоновані фінансові операції.

Організатору схеми, виконавцю та пособнику оголошено про підозру за ч. 3, ч.5 ст. 27; ч. 3 ст. 28, ч. 1, 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, що обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу.