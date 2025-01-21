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Генштаб ЗСУ заявив про ураження в Росії авіазаводу і повторне ураження нафтобази “Ліскінська”

Також завдано удару по командному пункту 29 загальновійськової армії РФ у тимчасово окупованій Волновасі на Донеччині.

Генштаб ЗСУ заявив про ураження в Росії авіазаводу і повторне ураження нафтобази “Ліскінська”
Фото: Генштаб

Сили оборони України уразили низку важливих об'єктів окупантів, повідомляє Генштаб. 

Вдруге за тиждень безпілотники Сил спеціальних операцій Збройних Сил України вдарили по нафтобазі "Ліскінська" у Воронезькій області РФ. На цей раз - у ніч на 21 січня.

В результаті удару, що завдано у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, палають резервуари з пально-мастильними матеріалами, якими окупанти забезпечують російські війська. Підприємство належить одній з найбільших російській державних корпорацій "Роснафті".

Окрім того, Сили оборони, зокрема Сили безпілотних систем та Сили спецоперацій ЗСУ, уразили інфраструктуру АО “Смоленський авіаційний завод” у Смоленській області РФ, де модернізуються та виробляються і бойові літаки. Зафіксовано вибухи на території авіазаводу. 

Також продовжується ураження пунктів управління російської окупаційної армії. Зокрема, завдано удару по командному пункту 29 загальновійськової армії РФ у тимчасово окупованій Волновасі на Донеччині. Є інформація про вибухи та задимлення в районі цілі. 

Результати ударів уточнюються.

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