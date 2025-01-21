Росіяни поранили шістьох людей на Херсонщині

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 38 населених пунктів і місто Херсон.

У Херсоні снаряд РФ влучив у квартиру (архівне фото)

Упродовж доби в Херсонській області внаслідок російських обстрілів дістали поранення шестеро цивільних.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Степанівка, Комишани, Томина Балка, Білозерка, Кізомис, Широка Балка, Гончарне, Новодмитрівка, Олександрівка, Софіївка, Станіслав, Берислав, Заможне, Милове, Новокаїри, Антонівка, Садове, Зеленівка, Придніпровське, Надеждівка, Токарівка, Львове, Ольгівка, Червоний Маяк, Качкарівка, Велетенське, Розлив, Новотягинка, Дніпровське, Миколаївка, Золота Балка, Осокорівка, Веселе, Іванівка, Вірівка, Микільське, Понятівка, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області. В результаті пошкоджено багатоповерхівку та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили Пункт Незламності, газопровід, господарчу споруду, автобус та приватні автомобілі.

Як повідомлялося, вчора в Одрадокам’янці автомобіль поліцейських підірвався на міні.