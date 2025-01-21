У США відбулася інавгурація Дональда Трампа. Відео
У США відбулася інавгурація Дональда Трампа. Відео
Про спробу злиття коледжів та профтехучилищ
Про спробу злиття коледжів та профтехучилищ
Британські і французькі миротворці та гарантії безпеки
Британські і французькі миротворці та гарантії безпеки
Українські компанії постачали мікросхеми до РФ для російських ракет "Х-101" та безпілотників
Українські компанії постачали мікросхеми до РФ для російських ракет "Х-101" та безпілотників
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
У Білій Церкві ровесниця та два підлітки побили 12-річну дівчину
У Білій Церкві ровесниця та два підлітки побили 12-річну дівчину
Затримали генералів, яких вважають причетними до провалу оборони Харківської області торік
Затримали генералів, яких вважають причетними до провалу оборони Харківської області торік
Інавгурація Дональда Трампа: ключові події та гості
Інавгурація Дональда Трампа: ключові події та гості
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни поранили шістьох людей на Херсонщині

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 38 населених пунктів і місто Херсон.

Росіяни поранили шістьох людей на Херсонщині
У Херсоні снаряд РФ влучив у квартиру (архівне фото)
Фото: Скріншот відео Херсонської МВА

Упродовж доби в Херсонській області внаслідок російських обстрілів дістали поранення шестеро цивільних.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Степанівка, Комишани, Томина Балка, Білозерка, Кізомис, Широка Балка, Гончарне, Новодмитрівка, Олександрівка, Софіївка, Станіслав, Берислав, Заможне, Милове, Новокаїри, Антонівка, Садове, Зеленівка, Придніпровське, Надеждівка, Токарівка, Львове, Ольгівка, Червоний Маяк, Качкарівка, Велетенське, Розлив, Новотягинка, Дніпровське, Миколаївка, Золота Балка, Осокорівка, Веселе, Іванівка, Вірівка, Микільське, Понятівка, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області. В результаті пошкоджено багатоповерхівку та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили Пункт Незламності, газопровід, господарчу споруду, автобус та приватні автомобілі.

Як повідомлялося, вчора в Одрадокам’янці автомобіль поліцейських підірвався на міні.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies