Росіяни поранили мирного херсонця

Поранений дістав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травму, уламкове поранення руки. Медики надали потерпілому допомогу на місці.

Під час атаки російських окупаційних військ чоловік перебував на вулиці.

Про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Під час атаки російських окупаційних військ чоловік перебував на вулиці.

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