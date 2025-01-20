Росіяни поранили мирного херсонця

Росіяни вкотре обстріляли Херсон і поранили мирного мешканця.
Про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
“Внаслідок недавнього ворожого обстрілу Дніпровського району постраждав 67-річний чоловік”, - написав Мрочко.
Під час атаки російських окупаційних військ чоловік перебував на вулиці.
Поранений дістав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травму, уламкове поранення руки. Медики надали потерпілому допомогу на місці.
- В Антонівці, що в передмісті Херсона, на російській міні підірвався місцевий житель. Він у тяжкому стані.