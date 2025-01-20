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Росіяни поранили мирного херсонця

Під час атаки російських окупаційних військ чоловік перебував на вулиці.

Росіяни поранили мирного херсонця
Ілюстративне фото

Росіяни вкотре обстріляли Херсон і поранили мирного мешканця.

Про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

“Внаслідок недавнього ворожого обстрілу Дніпровського району постраждав 67-річний чоловік”, - написав Мрочко.

Під час атаки російських окупаційних військ чоловік перебував на вулиці.

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Поранений дістав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травму, уламкове поранення руки. Медики надали потерпілому допомогу на місці.

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