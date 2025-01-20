На ТОТ Херсонщини окупанти складають списки українців для майбутніх репресій

Російська окупаційна адміністрація міста Скадовськ на ТОТ Херсонщини створює списки громадян, прикриваючись так званою "перевіркою" документів на нерухоме майно.
Як інформує Центр національного спротиву, насправді ж це ще один інструмент тиску для посилення контролю над українцями та підготовки до майбутніх репресивних заходів.
Також громадяни, які проживають у будинках за виданими окупантами "актами", змушують особисто з’явитися в адміністрацію або надати копії своїх документів через чат-бот.
"Це є порушенням усіх норм міжнародного права та черговою спробою отримати більше інформації для тиску на місцеве населення", — наголошують у спротиві.
У ЦНС додаюь, що подібні "інвентаризації" окупанти вже використовували для позбавлення житла тих, хто не прийняв російське громадянство. Під загрозою опинилися люди, які проживають у житлі за такими "актами".
Таким чином російські окупанти прагнуть відслідковувати активних громадян та потенційних учасників українського Руху опору.
- Росіяни посилюють репресії проти цивільного населення на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Росгвардійці переслідують жителів з проукраїнськими поглядами. Окупанти проводять так звані "перевірки" на наявність вибухонебезпечних предметів.