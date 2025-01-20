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На ТОТ Херсонщини окупанти складають списки українців для майбутніх репресій

Росіяни намагаються відслідкувати потенційних учасників українського Руху опору.

На ТОТ Херсонщини окупанти складають списки українців для майбутніх репресій
Фото: ЦНС

Російська окупаційна адміністрація міста Скадовськ на ТОТ Херсонщини створює списки громадян, прикриваючись так званою "перевіркою" документів на нерухоме майно. 

Як інформує Центр національного спротиву, насправді ж це ще один інструмент тиску для посилення контролю над українцями та підготовки до майбутніх репресивних заходів.

Також громадяни, які проживають у будинках за виданими окупантами "актами", змушують особисто з’явитися в адміністрацію або надати копії своїх документів через чат-бот. 

"Це є порушенням усіх норм міжнародного права та черговою спробою отримати більше інформації для тиску на місцеве населення", — наголошують у спротиві.

У ЦНС додаюь, що подібні "інвентаризації" окупанти вже використовували для позбавлення житла тих, хто не прийняв російське громадянство. Під загрозою опинилися люди, які проживають у житлі за такими "актами". 

Таким чином російські окупанти прагнуть відслідковувати активних громадян та потенційних учасників українського Руху опору.

  • Росіяни посилюють репресії проти цивільного населення на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Росгвардійці переслідують жителів з проукраїнськими поглядами. Окупанти проводять так звані "перевірки" на наявність вибухонебезпечних предметів.
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