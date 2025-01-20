РФ повторно завдала удару по одній із ТЕС "Центренерго"

Збитки від попередніх атак вже перевищують 250 мільйонів євро.

Армія РФ повторно атакувала одну із теплових електростанцій "Центренерго", яка була зруйнована унаслідок попередніх атака Росії.

Про це повідомляє "Центренерго" у Facebook.

"Незважаючи на те, що станція була повністю знищена раніше, ворог атакував її знову цієї ночі. Після обстрілу спеціалісти почали розбирати завали", — зазначають у повідомленні.

Зазначається, що загальні збитки від попередніх атак вже перевищують 250 мільйонів євро, і ця сума лише зростатиме, оскільки оцінка пошкоджень ще триває.

Навесні 2024 року Центренерго стала єдиною компанією, яка була змушена повністю припинити генерацію через масовані атаки. З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції компанії зазнали більше 50 обстрілів.