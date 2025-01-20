РФ повторно завдала удару по одній із ТЕС "Центренерго"

Армія РФ повторно атакувала одну із теплових електростанцій "Центренерго", яка була зруйнована унаслідок попередніх атака Росії.
Про це повідомляє "Центренерго" у Facebook.
"Незважаючи на те, що станція була повністю знищена раніше, ворог атакував її знову цієї ночі. Після обстрілу спеціалісти почали розбирати завали", — зазначають у повідомленні.
Зазначається, що загальні збитки від попередніх атак вже перевищують 250 мільйонів євро, і ця сума лише зростатиме, оскільки оцінка пошкоджень ще триває.
Навесні 2024 року Центренерго стала єдиною компанією, яка була змушена повністю припинити генерацію через масовані атаки. З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції компанії зазнали більше 50 обстрілів.
- Для того, щоб відновити теплові електростанції компанії ДТЕК, які зазнали пошкоджень та руйнувань під час нової хвилі атак росіян на енергетичну інфраструктуру України, буде потрібно 350 мільйонів доларів.