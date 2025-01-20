Інавгурація Дональда Трампа: ключові події та гості
Інавгурація Дональда Трампа: ключові події та гості
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
Затримали генералів, яких вважають причетними до провалу оборони Харківської області торік
Затримали генералів, яких вважають причетними до провалу оборони Харківської області торік
Британські і французькі миротворці та гарантії безпеки
Британські і французькі миротворці та гарантії безпеки
Про спробу злиття коледжів та профтехучилищ
Про спробу злиття коледжів та профтехучилищ
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
«Смерть Путіна»: нейромережевий франкенштейн
«Смерть Путіна»: нейромережевий франкенштейн
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
Хто збирався будувати в столичному ботсаду, наскільки це можливо і до чого тут Київрада
Хто збирався будувати в столичному ботсаду, наскільки це можливо і до чого тут Київрада
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ повторно завдала удару по одній із ТЕС "Центренерго"

Збитки від попередніх атак вже перевищують 250 мільйонів євро.

РФ повторно завдала удару по одній із ТЕС "Центренерго"
вибух
Фото: Міненерго

Армія РФ повторно атакувала одну із теплових електростанцій "Центренерго", яка була зруйнована унаслідок попередніх атака Росії. 

Про це повідомляє "Центренерго" у Facebook.

"Незважаючи на те, що станція була повністю знищена раніше, ворог атакував її знову цієї ночі. Після обстрілу спеціалісти почали розбирати завали", — зазначають у повідомленні. 

Зазначається, що загальні збитки від попередніх атак вже перевищують 250 мільйонів євро, і ця сума лише зростатиме, оскільки оцінка пошкоджень ще триває.

Навесні 2024 року Центренерго стала єдиною компанією, яка була змушена повністю припинити генерацію через масовані атаки. З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції компанії зазнали більше 50 обстрілів.

  • Для того, щоб відновити теплові електростанції компанії ДТЕК, які зазнали пошкоджень та руйнувань під час нової хвилі атак росіян на енергетичну інфраструктуру України, буде потрібно 350 мільйонів доларів. 
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies