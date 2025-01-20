Головне за понеділок, 20 січня: інавгурація та перша промова Трампа, понад 150 боєзіткнень, бої за Покровськ

Бойові дії на Донеччині, 151 бойове зіткнення, ворожі обстріли, затримання генералів і полковників. Яким запам’ятається 1062-й день повномасштабної війни.

У США відбулася інавгурація обраного президента Дональда Трампа. 78-річний політик повернувся до Білого дому в статусі 47 президента Сполучених Штатів Америки.

Інавгурацію вирішили влаштувати в іншому місці, ніж зазвичай – не на вулиці, а в Ротонді Капітолію. Востаннє в цьому приміщенні давав присягу президент Рональд Рейган у 1985 році.

Тоді, як і зараз, причиною перенесення стала холодна погода. У CNN із посиланням на джерела повідомляли, що секретна служба та інші безпекові структури, зокрема поліція Капітолію, усього за три дні мали розробити новий план безпеки у зв'язку зі зміною місця. Через зміну планів довелося скасувати і традиційний парад.

Це одна з найдорожчих інавгурацій у США, а приватні компанії надали на неї близько $200 млн.

Подробиці і фото – в новині.

LB.ua вів текстову трансляцію заходу.

У своїй першій промові Трамп говорив про надзвичайний стан на південному кордоні, "лише дві статі" і посилення видобутку нафти.

Що новий президент США розповів про перші укази – в новині.

Президент України Володимир Зеленський у мережі "Х" привітав новообраного президента США Дональда Трампа з інавгурацією.

"Це день змін, а також надій на розв’язання багатьох проблем, зокрема й глобальних викликів", — написав президент Зеленський.

Також глава нашої держави додав, що Трамп "завжди рішучий, і проголошена ним політика миру завдяки силі дає шанс на зміцнення американського лідерства та досягнення надійного й справедливого миру – це найголовніше".

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 20 січня відбулося 151 бойове зіткнення.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут впродовж дня агресор здійснив 72 штурмових та наступальних дії.

16 разів ворог намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 20 січня – в новині.

СБУ і ДБР затримали генералів і полковника, яких вважають причетними до невдалої оборони Харківської області під час російського наступу торік.

Йдеться про трьох посадовців: бригадного генерала, який був командувачем оперативно-тактичного угруповання "Харків", генерал-лейтенанта, який командував 125 окремою бригадою Тероборони та полковника, який очолював 415 батальйон цього з'єднання. Про це повідомили в СБУ і ДБР.

За даними журналіста Юрія Бутусова, це: бригадний генерал Юрій Галушкін – колишній командувач оперативно-тактичного управління "Харків", генерал-лейтенанту Артур Горбенко – колишній командир 125-і львівської бригади Тероборони, а також колишньому заступник командира 125-і бригади. Уточнено: за даними джерел УП, йдеться і про полковника Іллю Лапіна.

За версією слідства, через недбальство цих посадовців окупанти змогли захопити частину території Липецької сільської тергромади Харківського району. Також вважається, що дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні їх відповідальності.

Докладніше – в новині.

Служба безпеки та ДБР за сприяння міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ затримали екскомандира 155-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, який допустив дезертирство підлеглих.

Як встановило розслідування, перебуваючи на посаді командира, екскомандир не інформував правоохоронні органи про значну кількість фактів самовільного залишення місця служби особовим складом, які відбувалися під час підготовки з’єднання на території Євросоюзу, а також виконання бойових завдань на східному фронті.

У повідомленні СБУ не вказано імені затриманого, однак за даними журналіста Юрія Бутусова, мова йде про екскомандира 155-ї бригади ЗСУ "Анна Київська", полковника Дмитра Рюмшина.

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