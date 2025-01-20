Перша промова Трамп: надзвичайний стан на південному кордоні, "лише дві статі" і посилення видобутку нафти

47-ий президент США Дональд Трамп анонсував у перших указах введення режиму надзвичайної ситуації на південному кордоні. Мільйони нелегальних мігрантів повернуть до країн, з яких вони виїхали, сказав політик під час першої промови на посаді (трансляцію вів Голос Америки).

За словами Трампа, США відновлять політику "Залишайтеся в Мексиці". До південного кордону відправлять військових.

"Згідно з указами, які я сьогодні підпишу, ми визнаємо картелі міжнародними терористичними організаціями", – додав він.

Штати скористаються законом 1770 року, аби банди не приносили спустошення до американських міст, додав Трамп.

Він також сказав, що накаже мобілізувати ресурси, аби побороти інфляцію та знизити ціни і витрати. Зокрема, на енергоресурси.

"Я оголошу надзвичайну ситуацію в енергетиці і почнеться програма посиленого буріння", – додав президент.

Він сказав, що Штати використають свої найбільш поклади нафти і газу, заповнять стратегічні резерви і експортуватимуть енергоресурси по світу.

Трамп додав, що продовжить реформувати систему торгівлі. США створять комітет зовнішнього оподаткування, який оподатковуватиме іноземні товари.

Сказав він і про створення нового департаменту урядової ефективності, який мав співочолити Ілон Маск.

Трамп додав, що заборонить будь-яку цензуру і поверне свободу слова в Америку.

Не оминув новий президент і питання рас і статей. Він сказав, що комітети щодо рас припинять роботу, бо взагалі не треба акцентувати на різних расах.

"З сьогоднішнього дня є лише дві статі – жіноча і чоловіча. У США тільки дві статті", – сказав Трамп.

Також цього тижня відновлять на роботі військових, яких звільнили за невиконання політики вакцинації від коронавірусу. Також Трамп підпише наказ про те, що політизація і тиск на військових буде заборонено. Завданням Збройних сил буде лише одне – захист американців від ворогів.

Трамп сказав, що буде людиною, яка встановить мир у всьому світі. Нагадав, що ізраїльські заручник ХАМАС уже почали повертатися до своїх родин.

"Америка стане державою, яку поважатимуть найбільше стосовно правопорядку і законів. Будемо змінювати назву Мексиканської протоки на Американську протоку", – додав Трамп.

Він також звинуватив Панаму в порушенні домовленостей стосовно проходження американських кораблів. Тому цей канал Трамп хоче забрати назад (з 1999 року Панамський канал належить Панамі).

Президент анонсував продовження космічних програм, зокрема дослідження Марсу.

Про Україну 47-ий президент прямо не сказав нічого. Але сказав, що звершить війни, в яких США не беруть участі.