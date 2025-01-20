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Литва передала Україні дрони власного виробництва

Вантажівки з військовою допомогою вже в Україні.

Литва передала Україні дрони власного виробництва
Фото: Міноборони Литви

Литва передала черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли дрони литовського виробництва.

Про це повідомили у Міноборони Литви в мережі "Х".

Зазначається, що литовські вантажівки з військовою допомогою вже прибули в Україну.

"Ми доставили тисячі безпілотників від литовських виробників, а також тепловізори і п'ятитонні телескопічні навантажувачі", — повідомили у міноборони.

Міністр національної оборони Литви Довіле Шакалієне наголосила, що не можна сповільнювати темпи допомоги Україні. Від цього залежить і безпека Литви.

"Ми не можемо сповільнювати темпи підтримки України, оскільки забезпечення безпеки України означає забезпечення нашої власної безпеки. Ми маємо стільки ж часу, скільки й Україна. Ми також усунули бюрократичні бар'єри, тому військова допомога буде надходити в Україну швидше", — додала вона.

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