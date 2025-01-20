Литва передала Україні дрони власного виробництва

Литва передала черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли дрони литовського виробництва.
Про це повідомили у Міноборони Литви в мережі "Х".
Зазначається, що литовські вантажівки з військовою допомогою вже прибули в Україну.
"Ми доставили тисячі безпілотників від литовських виробників, а також тепловізори і п'ятитонні телескопічні навантажувачі", — повідомили у міноборони.
Міністр національної оборони Литви Довіле Шакалієне наголосила, що не можна сповільнювати темпи допомоги Україні. Від цього залежить і безпека Литви.
"Ми не можемо сповільнювати темпи підтримки України, оскільки забезпечення безпеки України означає забезпечення нашої власної безпеки. Ми маємо стільки ж часу, скільки й Україна. Ми також усунули бюрократичні бар'єри, тому військова допомога буде надходити в Україну швидше", — додала вона.
🇱🇹🇺🇦 Lithuanian military aid-filled trucks have arrived in Ukraine. Continuing to enhance Ukraine’s military capabilities, we have delivered thousands of drones from Lithuanian manufacturers, as well as thermal cameras and five-ton telescopic handlers.#StandWithUkraine pic.twitter.com/as90gILkw3— Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) January 20, 2025