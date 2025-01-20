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Туреччина провела військові навчання ​​Mavi Vatan-2025 у трьох морях

До заходів було залучено 90 кораблів, 50 літальних апаратів і 20 тисяч особового складу.

Туреччина провела військові навчання ​​Mavi Vatan-2025 у трьох морях
Фото: Скриншот відео

У Туреччині відбулись військові навчання Mavi Vatan-2025 за участю 20 тисяч особового складу і великої кількості військової техніки. Про це повідомила пресслужба Міноборони Туреччини у соцмережі Х.

"Окрім Військово-морських сил, у навчаннях брали участь підрозділи сухопутних і повітряних сил, командування берегової охорони – загалом було залучено 90 кораблів, 50 літальних апаратів і 20 тисяч особового складу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що навчання одночасно проводилися в трьох морях – Чорному, Егейському та Середземному.

Раніше також повідомлялося, що літаки берегової охорони Туреччини мають нову систему розвідки.

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