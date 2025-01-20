Туреччина провела військові навчання ​​Mavi Vatan-2025 у трьох морях

До заходів було залучено 90 кораблів, 50 літальних апаратів і 20 тисяч особового складу.

У Туреччині відбулись військові навчання Mavi Vatan-2025 за участю 20 тисяч особового складу і великої кількості військової техніки. Про це повідомила пресслужба Міноборони Туреччини у соцмережі Х.

"Окрім Військово-морських сил, у навчаннях брали участь підрозділи сухопутних і повітряних сил, командування берегової охорони – загалом було залучено 90 кораблів, 50 літальних апаратів і 20 тисяч особового складу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що навчання одночасно проводилися в трьох морях – Чорному, Егейському та Середземному.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından 7-16 Ocak 2025 tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de aynı anda icra edilen MAVİ VATAN-2025 Tatbikatı başarıyla tamamlandı.



Tatbikatta; Deniz Kuvvetlerimizin yanı sıra Kara ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik… pic.twitter.com/6lk5evEX7H — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 19, 2025

Раніше також повідомлялося, що літаки берегової охорони Туреччини мають нову систему розвідки.