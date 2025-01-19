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За 10 років Канада підготувала 43 тисячі військових ЗСУ

Головком Сирський зустрівся з начальницею Штабу оборони ЗС Канади Дженні Каріньян. 

За 10 років Канада підготувала 43 тисячі військових ЗСУ
Олександр Сирський і Дженні Каріньян
Фото: Генштаб ЗСУ

Канада за 10 років підготувала майже 43 тисячі військовослужбовців Збройних Сил України. 

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після зустрічі з начальницею Штабу оборони Збройних Сил Канади генерала Дженні Каріньян. 

Сирський розповів про ситуацію на фронті, ознайомив із актуальною безпековою обстановкою в Україні та потребами Збройних Сил в озброєнні та військовій техніці. 

"Детально обговорили підвищення спроможностей нашої протиповітряної та протиракетної оборони з огляду на ракетно-авіаційні удари противника по об’єктах критичної інфраструктури, ключових об’єктах оборонно-промислового комплексу та житловому сектору України в контексті досягнення переваги над ворогом і розширення можливостей протиповітряної оборони", - зазначив він. 

Сирський наголосив, що ЗСУ високо цінують внески Канади в діяльність Коаліцій з розвитку безпілотних систем, повітряних сил, бронетанкової техніки та інформаційних технологій. 

Він подякував військово-тренувальній місії ЗС Канади UNIFIER, генералові Дженні Каріньян, уряду Канади та канадському народу за послідовну підтримку України, а також за унікальну військову допомогу, надану Силам оборони України, зокрема - проведення професійної підготовки українських пілотів F-16 в Канаді й забезпечення мовної підготовки льотного і технічного персоналу.

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з Дженні Каріньян. Під час зустрічі вони обговорили співпрацю у сфері постачання і виробництва озброєння.

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