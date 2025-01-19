За 10 років Канада підготувала 43 тисячі військових ЗСУ

Канада за 10 років підготувала майже 43 тисячі військовослужбовців Збройних Сил України.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після зустрічі з начальницею Штабу оборони Збройних Сил Канади генерала Дженні Каріньян.

Сирський розповів про ситуацію на фронті, ознайомив із актуальною безпековою обстановкою в Україні та потребами Збройних Сил в озброєнні та військовій техніці.

"Детально обговорили підвищення спроможностей нашої протиповітряної та протиракетної оборони з огляду на ракетно-авіаційні удари противника по об’єктах критичної інфраструктури, ключових об’єктах оборонно-промислового комплексу та житловому сектору України в контексті досягнення переваги над ворогом і розширення можливостей протиповітряної оборони", - зазначив він.

Сирський наголосив, що ЗСУ високо цінують внески Канади в діяльність Коаліцій з розвитку безпілотних систем, повітряних сил, бронетанкової техніки та інформаційних технологій.

Він подякував військово-тренувальній місії ЗС Канади UNIFIER, генералові Дженні Каріньян, уряду Канади та канадському народу за послідовну підтримку України, а також за унікальну військову допомогу, надану Силам оборони України, зокрема - проведення професійної підготовки українських пілотів F-16 в Канаді й забезпечення мовної підготовки льотного і технічного персоналу.

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з Дженні Каріньян. Під час зустрічі вони обговорили співпрацю у сфері постачання і виробництва озброєння.