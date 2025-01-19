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У британській розвідці проаналізували просування російської армії біля Великої Новосілки на Донеччині

Армія РФ намагалася захопити місто влітку 2022, однак зазнала невдачі.

У британській розвідці проаналізували просування російської армії біля Великої Новосілки на Донеччині
Бійці Сил оборони України
Фото: Генштаб

Розвідка Британії проаналізувала просування російських військ поблизу Великої Новосілки у Донецькій області, зокрема тиск на місто зі сторони росіян.

Про це у мережі X повідомляє Міноборони Великобританії.

"У центральній частині Донецької області російські війська посилюють тиск на місто Велика Новосілка. Протягом січня 2025 року російські війська просунулися на північ, щоб захопити села Нескучне та Времівка, яка розташована на захід від цього міста", — ідеться у звіті.

Зазначається, що Велика Новосілка знаходиться на лінії фронту з моменту початку російського повномасштабного вторгнення в Україну. Спроба РФ захопити місто влітку 2022 року зазнала невдачі, а вже у 2023 році Україна відтіснила російські сили на південь.

Війська РФ просунулися на цьому напрямку після того, як захопили інші міста на сході, зокрема Вугледар у жовтні 2024 року і Курахове в січні 2025 року.

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