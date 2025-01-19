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​На Одещині підприємець із посадовцями Держпродспоживслужби організував побори зі зернотрейдерів

За видачу фітосанітарних сертифікатів та інших документів вони брали до 30 тисяч доларів.

​На Одещині підприємець із посадовцями Держпродспоживслужби організував побори зі зернотрейдерів
Фото: ДБР

На Одещині працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно підприємця – учасника схеми поборів з експортерів "зернового коридору". Наразі обвинувальний акт направлено до суду.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

На початку квітня 2024 року працівники ДБР затримали підприємця та двох посадовців Держпродспоживслужби в Одеській та Запорізькій областях, які організували корупційну схему вимагання грошей за видачу фітосанітарних сертифікатів та інших документів для експорту ячменю та кукурудзи.

"Послуга" ділків з видачі необхідних документів для підприємств, які планували експорт ячменю до КНР, за кожні 15 тисяч тонн коштувала у 2023 році 22,5 тисяч доларів США, а у 2024 році – 30 тисяч доларів США.

Справу щодо посадовців раніше було направлено до суду. Їх подільник - підприємець - обвинувачується одержання неправомірної вигоди, підробленні офіційного документа, (ч. 2 ст. 369-2 КК України, ч. 3 ст. 358 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. 

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