​На Одещині підприємець із посадовцями Держпродспоживслужби організував побори зі зернотрейдерів

За видачу фітосанітарних сертифікатів та інших документів вони брали до 30 тисяч доларів.

На Одещині працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно підприємця – учасника схеми поборів з експортерів "зернового коридору". Наразі обвинувальний акт направлено до суду.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

На початку квітня 2024 року працівники ДБР затримали підприємця та двох посадовців Держпродспоживслужби в Одеській та Запорізькій областях, які організували корупційну схему вимагання грошей за видачу фітосанітарних сертифікатів та інших документів для експорту ячменю та кукурудзи.

"Послуга" ділків з видачі необхідних документів для підприємств, які планували експорт ячменю до КНР, за кожні 15 тисяч тонн коштувала у 2023 році 22,5 тисяч доларів США, а у 2024 році – 30 тисяч доларів США.

Справу щодо посадовців раніше було направлено до суду. Їх подільник - підприємець - обвинувачується одержання неправомірної вигоди, підробленні офіційного документа, (ч. 2 ст. 369-2 КК України, ч. 3 ст. 358 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.