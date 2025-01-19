На ТОТ Херсонщини росіяни змушують вчителів доносити на учнів

Окупанти посилюють тиск на дітей і таким чином полюють на підпілля.

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини окупанти зобов'язують вчителів доповідати директорам шкіл про "політичні координати" дітей. Зокрема, мова йде про школярів з проукраїнською позицією.

Про це повідомляє рух опору "Жовта Стрічка".

Керівники навчальних закладів мають звітувати так званим призначеним окупантами "сільським головам" про випадки, які не відповідають вимогам Кремля. Таку усну вказівку на поточний семестр отримала низка шкіл регіону від "навігаторів дитинства", йдеться у дописі.

"Щоправда з ентузіазмом її прийняли лише завезені з території Росії вчителі та окремі, зовсім завзяті колаборанти", — пише рух опору.

За їх спостереженнями, доноси на школярів раніше не мали такого систематичного характеру. Хоча за роки тимчасової окупації було чимало випадків, коли висловлювання дітей, які суперечили наративам російської пропаганди, призводили до обшуків та тиску на всю родину.