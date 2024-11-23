На ТОТ Херсонщини посилюються репресії проти проукраїнських дітей

На ТОТ України російські окупанти інспектують школи та намагаються знайти учнів із прукраїнською позицією та залякати їх.

Про це ідеться у повідомленні Центру національного спротиву.

На окупованій Херсонщині російські "інспектори у справах неповнолітніх" у навчальних закладах Каховки та околиць проводять "уроки" на тему: "Ми відповідальні за свої вчинки".

"Мета цих заходів – виявити та залякати учнів із проукраїнською позицією. Окупанти особливо наголошують на "відповідальності" за поширення інформації, яка дискредитує "руській мір" чи викриває злочини кремля", — ідеться у повідомленні спротиву.

Раніше росіяни зібрали "активну" молодь із ТОТ Запоріжжя для навчання боротьби з українським "екстремізмом". Дітей вчили доносити на своїх однолітків, які вважають себе українцями або тримають зв'язок із вільною Україною.