Нацспротив: російські окупанти закликають здавати тих, хто запалюватиме свічки памʼяті на згадку жертв Голодомору

Росіяни готуються до репресій на ТОТ напередодні дня вшанування жертв Голодомору.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

“Росіяни намагаються зачистити будь яку згадку про свій злочин, в результаті якого загинули мільйони українців. Саме тому на тимчасово окупованих територіях України ворог одразу знищив будь які нагадування про трагедію: від памʼятників до музейних експозицій”, - йдеться у повідомленні.

Нацспротив наголошує, що окупанти закликали здавати всіх, хто запалюватиме свічки памʼяті в суботу. Це ж стосується тих, хто буде проявляти інші ознаки скорботи.

Такими залякуваннями російські загарбники хочуть стерти в українців національну памʼять, вважають в Центрі нацспротиву.