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Нацспротив: російські окупанти закликають здавати тих, хто запалюватиме свічки памʼяті на згадку жертв Голодомору

Такими залякуваннями російські загарбники хочуть стерти в українців національну памʼять.

Нацспротив: російські окупанти закликають здавати тих, хто запалюватиме свічки памʼяті на згадку жертв Голодомору
Акція «Запали свічку»
Фото: Громадське радіо

Росіяни готуються до репресій на ТОТ напередодні дня вшанування жертв Голодомору.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

“Росіяни намагаються зачистити будь яку згадку про свій злочин, в результаті якого загинули мільйони українців. Саме тому на тимчасово окупованих територіях України ворог одразу знищив будь які нагадування про трагедію: від памʼятників до музейних експозицій”, - йдеться у повідомленні.

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Нацспротив наголошує, що окупанти закликали здавати всіх, хто запалюватиме свічки памʼяті в суботу. Це ж стосується тих, хто буде проявляти інші ознаки скорботи. 

Такими залякуваннями російські загарбники хочуть стерти в українців національну памʼять, вважають в Центрі нацспротиву. 

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