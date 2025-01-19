Голова громади на Буковині привласнив 1,5 мільйона держкоштів призначених для ЗСУ

На виділені кошти з бюджету мали закупити зимовий одяг для військових.

У Чернівецькій області правоохоронці викрили голову громади, який привласнив 1,5 мільйона виділених для ЗСУ бюджетних коштів.

Про це повідомляє СБУ.

"Служба безпеки спільно з БЕБ викрили голову однієї з територіальних громад Чернівецького району, який привласнив бюджетні кошти, призначені для закупівлі зимового одягу військовим", — ідеться у повідомленні.

За матеріалами слідства, у жовтні 2023 року до посадовця звернулися представники військової частини із проханням допомогти придбати комплекти термобілизни для бійців. Голова скликав сесію, на якій депутати підтримали рішення про виділення коштів, і дав вказівку розпочати відповідний тендер.

Одночасно зловмисник вирішив "провернути" власну оборудку: він звернувся до знайомої свого сина, яка раніше була підприємицею, та умовив поновити діяльність ФОП і взяти участь у згаданому тендері попрри наявність відповідної документації й ресурсів.

Проте торги виграла інша компанія, тож фігурант застосував "план Б" — скасував цей тендер і організував новий, змінивши вимоги закупівлі й розширивши асортимент товарів, які буцімто планується придбати.

В результаті цієї схеми єдиним учасником торгів, а відтак і переможцем, стала підконтрольна посадовцю підприємиця. Вона передала замовнику неякісні комплекти термобілизни, вартість яких перевищує ринкову на майже 1,5 млн грн.

Зловмиснику оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.