Сирський заборонив переводити спеціалістів Повітряних сил до інших підрозділів ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський видав розпорядження про заборону переведення висококваліфікованих спеціалістів Повітряних Сил, які займаються обслуговуванням літаків, до інших підрозділів.
Про це він розповів в інтервʼю журналісту Андрію Цаплієнку.
Сирський наголосив, що заборонено переводити висококваліфікований персонал Повітряних Сил в піхоту. Причина - відсутність заміни цим фахівцям при наявній потребі у поповненні механізованих бригад.
"Є моє розпорядження де заборонено переводити висококваліфікований персонал, який пройшов підготовку і який спеціалізується саме на обслуговуванні літаків", - сказав головнокомандувач, зазначивши, що цих спеціалістів на даний момент немає ким замінити.
"З іншого боку, ми маємо потребу на фронті. Ми повинні підняти адекватну кількість особового складу наших механізованих бригад. Потреби і можливості мобілізації не покривають цю потребу. Тому ми проводимо заходи щодо зменшення нашої логістичної складової, забезпечення та обслуговування в розумних межах", - додав Сирський.
Що передувало
- 14 січня авіатехніки зі 114 бригади Повітряних сил опублікували публічне звернення щодо їх переведення у піхоту. Сержант розповів, що до його військової частини надійшов наказ перевести у піхотні підрозділи 218 людей – це майже всі авіаційні техніки бригади. Раніше так уже перевели 250 людей. Ця бригада оснащена винищувачами МіГ-29, і її військові беруть участь у відбитті повітряних атак ворога. Сержант заявив, що цей наказ перетворить бригаду тактичної авіації на небоєздатну, бо обслуговувати літаки не буде кому.
- У Генштабі запевнили, що "гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки у піхотні підрозділи переводити не планувалося і не планується".
- Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні розповів, що провів окрему розмову із тимчасовим виконувачем обов’язків командувача Повітряних Сил ЗСУ Анатолієм Кривоножком про скандал із переведенням військових ПС у піхоту. Він доручив "прояснити все суспільству й не зменшувати склад фахівців, які потрібні Повітряним силам".
- 16 січня в Повітряних силах створили комісію для перевірки переведення військових у інші роди військ.