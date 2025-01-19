Сирський заборонив переводити спеціалістів Повітряних сил до інших підрозділів ЗСУ

Цих спеціалістів на даний момент немає ким замінити.

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський видав розпорядження про заборону переведення висококваліфікованих спеціалістів Повітряних Сил, які займаються обслуговуванням літаків, до інших підрозділів.

Про це він розповів в інтервʼю журналісту Андрію Цаплієнку.

Сирський наголосив, що заборонено переводити висококваліфікований персонал Повітряних Сил в піхоту. Причина - відсутність заміни цим фахівцям при наявній потребі у поповненні механізованих бригад.

"Є моє розпорядження де заборонено переводити висококваліфікований персонал, який пройшов підготовку і який спеціалізується саме на обслуговуванні літаків", - сказав головнокомандувач, зазначивши, що цих спеціалістів на даний момент немає ким замінити.

"З іншого боку, ми маємо потребу на фронті. Ми повинні підняти адекватну кількість особового складу наших механізованих бригад. Потреби і можливості мобілізації не покривають цю потребу. Тому ми проводимо заходи щодо зменшення нашої логістичної складової, забезпечення та обслуговування в розумних межах", - додав Сирський.

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