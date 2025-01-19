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Полковник Роман Качур очолить Академію сухопутних військ, - Зеленський

Президент доручив йому провести аудит в академії.

Полковник Роман Качур очолить Академію сухопутних військ, - Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський анонсував призначення нового керівника Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного.

Про це він заявив у відеозверненні.

Президент зазначив, що в застосунку "Армія+" завершилось опитування щодо нового керівника Нацакадемії.

"Важливо, що це рішення ухвалюється разом з нашими військовими. Головком та командувач Сухопутних військ запропонували п'ять кандидатів – це бригадні генерали Сергій Баранов та Михайло Сидоренко, це полковники Євген Ласійчук, Олександр Бакулін та Роман Качур. Найбільше голосів набрав саме полковник Роман Качур. Він добре знає фронт, він командував 55-ю окремою артилерійською бригадою", - розповів Зеленський.

Він також заявив, що вже говорив з полковником Качуром – він має бачення того, що змінити у військовій освіті й конкретно в Національній академії сухопутних військ. 

Зеленський доручив Качуру представити суспільству, що зміниться в академії, а також здійснити аудит: як вона фінансується, як навчаються курсанти, і того, хто працює в академії. 

"Доручив міністру оборони Умєрову призначити полковника Качура на посаду начальника академії. Нам потрібна максимально якісна підготовка наших воїнів, наших офіцерів, і підготовка на основі досвіду цієї війни, на основі героїзму українських хлопців на фронті. Українській армії потрібні лідери тактичної ланки – сильні сержанти, сильні лейтенанти", - наголосив Зеленський і подякував військовим, які взяли участь у голосуванні.

"І друге призначення: бригадний генерал Геннадій Шаповалов працюватиме з нашими партнерами у Вісбадені, його завдання – це координація безпекової допомоги Україні", - додав президент.

Що відбувалось із посадою начальника Національної академії Сухопутних військ

  • 18 грудня минулого року міністр оборони Рустем Умєров звільнив з посади начальника Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Павла Ткачука. Умєров також доповів Зеленському про результати аудиту Головної інспекції Міноборони стосовно діяльності Нацакадемії та численних порушень, виявлених ГІМО.

  • Напередодні, 6 грудня, повідомлялося, що Ткачука звільнять через скарги курсантів.

  • В червні стало відомо, що викладачу Академії Сухопутних військ у Львові повідомили про підозру через побиття курсантів. Зафіксовано застосування сили щодо чотирьох курсантів, яких офіцер бив і принижував. Він завдавав ударів не лише руками, а й прикладом зброї та ременем. Невдоволення офіцера могли викликати недбало складені речі або помилки в журналі. Одного з курсантів він змусив їсти цигарки перед іншими, бо той спізнився на шикування через куріння. Тож "педагог" вирішив його провчити, змусивши жувати кілька цигарок.

  • Незадовго до повідомлення про підозру фігуранта було переведено на іншу посаду в одну з військових частин на Львівщині. Офіцеру повідомлено про підозру у застосуванні військовою службовою особою насильства щодо підлеглого, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

  • Президент Зеленський повідомив про початок опитування серед військових щодо кандидатури нового начальника Національної академії Сухопутних військ.

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