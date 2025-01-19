Полковник Роман Качур очолить Академію сухопутних військ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував призначення нового керівника Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного.

Про це він заявив у відеозверненні.

Президент зазначив, що в застосунку "Армія+" завершилось опитування щодо нового керівника Нацакадемії.

"Важливо, що це рішення ухвалюється разом з нашими військовими. Головком та командувач Сухопутних військ запропонували п'ять кандидатів – це бригадні генерали Сергій Баранов та Михайло Сидоренко, це полковники Євген Ласійчук, Олександр Бакулін та Роман Качур. Найбільше голосів набрав саме полковник Роман Качур. Він добре знає фронт, він командував 55-ю окремою артилерійською бригадою", - розповів Зеленський.

Він також заявив, що вже говорив з полковником Качуром – він має бачення того, що змінити у військовій освіті й конкретно в Національній академії сухопутних військ.

Зеленський доручив Качуру представити суспільству, що зміниться в академії, а також здійснити аудит: як вона фінансується, як навчаються курсанти, і того, хто працює в академії.

"Доручив міністру оборони Умєрову призначити полковника Качура на посаду начальника академії. Нам потрібна максимально якісна підготовка наших воїнів, наших офіцерів, і підготовка на основі досвіду цієї війни, на основі героїзму українських хлопців на фронті. Українській армії потрібні лідери тактичної ланки – сильні сержанти, сильні лейтенанти", - наголосив Зеленський і подякував військовим, які взяли участь у голосуванні.

"І друге призначення: бригадний генерал Геннадій Шаповалов працюватиме з нашими партнерами у Вісбадені, його завдання – це координація безпекової допомоги Україні", - додав президент.

Що відбувалось із посадою начальника Національної академії Сухопутних військ