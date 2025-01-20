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На першого заступника міністра охорони здоров'я готували замах

Мешканця і мешканку Київської області затримали під час купівлі зброї, з якої вони збиралися вбити Дубрового. 

СБУ та Національна поліція запобігли замаху на вбивство першого заступника міністра охорони здоров'я Сергія Дуброва. Двох спільників затримали під час передачі коштів на купівлю вогнепальної зброї для вчинення злочину, повідомили в СБУ і поліції.

За даними слідства, зловмисниками є двоє мешканців Київської області – чоловік і жінка. Вони стежили за посадовцем і вивчали маршрути його пересування і розпорядок дня. 

Також пара орендувала квартиру в тому ж житловому комплексі, де мешкає заступник міністра. 

"Щоб ліквідувати посадовця із пістолета, вони тривалий час ходили у приватний тир і практикували свої навички зі стрільби. Потім зловмисники почали підшукувати продавця зброї на чорному ринку, але в момент передачі коштів за пістолет їх затримали співробітники СБУ та Нацполіції. Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Також вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу", – йдеться у повідомленні.

Мотив убивства правоохоронці не уточнили. 

На першого заступника міністра охорони здоров'я готували замах
Фото: СБУ в Telegram
На першого заступника міністра охорони здоров'я готували замах

  • Сергій Дубров став першим заступником Віктора Ляшка в березні 2023. Він є доктором медичних наук і професором, завідував кафедрою в Національному медичному університеті імені Богомольця.
  • Більше про нього – в інтерв'ю з ним "У контролі якості лікування в нас діра. Інтерв’ю із заступником міністра в МОЗ Сергієм Дубровим". 
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