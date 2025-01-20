У Харківській області через обстріл РФ постраждала 14-річна дівчина

Упродовж доби на Харківщині через російську агресію постраждали двоє людей: 14-річна дівчина та 45-річний чоловік.
Про це інформує очільник ОВА Олег Синєгубов.
Вчора уночі,близько 23:07 у с.Золочів Богодухівського району унаслідок серії обстрілів КАБ пошкоджено більше 20 приватних будинків, господарчі споруди, 2 автівки. Постраждала 14-річна дівчина. Її госпіталізували.
Перед цим, о 20:57 с.Коротич Харківського району унаслідок роботи сил ППО зафіксовано падіння уламків БПЛА на відкриту територію.
А раніше уламки безпілотника впали за межами с.Пісочин у Харківському районі. У результаті пошкоджене дорожнє полотно.
Близько 17:41 у с.Олександрівка Ізюмського району унаслідок падіння ракети пошкоджено непрацюючу споруду.
А у с.Басове в результаті підриву на мінно-вибуховому пристрої поранено 45-річного чоловіка. Він сам звернувся по допомогу медиків, його госпіталізували. У Богодухівському районі між с.Костянтинівка та с.Росоховате КАБ влучив на відкритій території. Інформація про постраждалих та пошкодження будівель не надходила.
- На Харківському напрямку російські терористи завдали авіаударів в районах населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори, крім цього ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська.
- Тринадцять разів ворог атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах Строївки, Піщаного, Колісниківки, Загризового, Кутьківки, Нової Кругляківки та Лозової. Дотепер триває одне боєзіткнення.