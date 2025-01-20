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У Харківській області через обстріл РФ постраждала 14-річна дівчина

По допомогу медиків звернувся чоловік, який підірвався на вибуховому пристрої.

У Харківській області через обстріл РФ постраждала 14-річна дівчина
Фото ілюстративне
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Упродовж доби на Харківщині через російську агресію постраждали двоє людей: 14-річна дівчина та 45-річний чоловік.

Про це інформує очільник ОВА Олег Синєгубов. 

Вчора уночі,близько 23:07 у с.Золочів Богодухівського району унаслідок серії обстрілів КАБ пошкоджено більше 20 приватних будинків, господарчі споруди, 2 автівки. Постраждала 14-річна дівчина. Її госпіталізували.

Перед цим, о 20:57 с.Коротич Харківського району унаслідок роботи сил ППО зафіксовано падіння уламків БПЛА на відкриту територію.

А раніше уламки безпілотника впали за межами с.Пісочин у Харківському районі. У результаті пошкоджене дорожнє полотно. 

Близько 17:41 у с.Олександрівка Ізюмського району унаслідок падіння ракети пошкоджено непрацюючу споруду.

А у с.Басове в результаті підриву на мінно-вибуховому пристрої поранено 45-річного чоловіка. Він сам звернувся по допомогу медиків, його госпіталізували. У Богодухівському районі між с.Костянтинівка та с.Росоховате КАБ влучив на відкритій території. Інформація про постраждалих та пошкодження будівель не надходила.

  • На Харківському напрямку російські терористи завдали авіаударів в районах населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори, крім цього ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська.
  • Тринадцять разів ворог атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах Строївки, Піщаного, Колісниківки, Загризового, Кутьківки, Нової Кругляківки та Лозової. Дотепер триває одне боєзіткнення.
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