У Харківській області через обстріл РФ постраждала 14-річна дівчина

По допомогу медиків звернувся чоловік, який підірвався на вибуховому пристрої.

Упродовж доби на Харківщині через російську агресію постраждали двоє людей: 14-річна дівчина та 45-річний чоловік.

Про це інформує очільник ОВА Олег Синєгубов.

Вчора уночі,близько 23:07 у с.Золочів Богодухівського району унаслідок серії обстрілів КАБ пошкоджено більше 20 приватних будинків, господарчі споруди, 2 автівки. Постраждала 14-річна дівчина. Її госпіталізували.

Перед цим, о 20:57 с.Коротич Харківського району унаслідок роботи сил ППО зафіксовано падіння уламків БПЛА на відкриту територію.

А раніше уламки безпілотника впали за межами с.Пісочин у Харківському районі. У результаті пошкоджене дорожнє полотно.

Близько 17:41 у с.Олександрівка Ізюмського району унаслідок падіння ракети пошкоджено непрацюючу споруду.

А у с.Басове в результаті підриву на мінно-вибуховому пристрої поранено 45-річного чоловіка. Він сам звернувся по допомогу медиків, його госпіталізували. У Богодухівському районі між с.Костянтинівка та с.Росоховате КАБ влучив на відкритій території. Інформація про постраждалих та пошкодження будівель не надходила.