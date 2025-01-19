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Завтра вдень в Україні буде плюсова температура, без опадів

Вночі та вранці у північній частині місцями туман.

Завтра вдень в Україні буде плюсова температура, без опадів
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

Синоптики прогнозують Україні завтра, 20 січня погоду хмарну з проясненнями, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Опадів не передбачається у жодному регіоні.

Вночі та вранці у північній частині місцями туман; в Карпатах на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 2-7° тепла, у південно-західній частині до 10°.

Support LB.ua

У Києві вночі буде 0-2° морозу, вдень 3-5° тепла.

У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів повідомили, що у Києві протягом останніх трьох років (2022, 2023 та 2024) не фіксувалася кліматична зима.

Зазначається, що зими останніх років в Україні значно змінилися. Раніше зима була сезоном морозів та хуртовин, а зараз погода часто нагадує пізню осінь чи ранню весну. Тепла погода, відсутність тривалих морозів та температурні рекорди стали звичним явищем. Головна причина цьому ‒ глобальне потепління.

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