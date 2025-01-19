«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
ДБР оголосило про підозру синові нардепа, який заволодів коштами громади на Львівщині
ДБР оголосило про підозру синові нардепа, який заволодів коштами громади на Львівщині
Хто збирався будувати в столичному ботсаду, наскільки це можливо і до чого тут Київрада
Хто збирався будувати в столичному ботсаду, наскільки це можливо і до чого тут Київрада
«Донатив» на армію РФ: СБУ затримала у Києві директора Департаменту одного із найбільших банків України
«Донатив» на армію РФ: СБУ затримала у Києві директора Департаменту одного із найбільших банків України
Уперше за 40 років місце інавгурації президента США змінять
Уперше за 40 років місце інавгурації президента США змінять
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Біжи і стріляй. Сили оборони отримали новітню німецьку САУ
Біжи і стріляй. Сили оборони отримали новітню німецьку САУ
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
Про спробу злиття коледжів та профтехучилищ
Про спробу злиття коледжів та профтехучилищ
ГоловнаСуспільствоВійна

Комплексна група Генштабу перевіряє формування 156-ї бригади, виявили “низку суттєвих недоліків”

Зараз військова частина завершила доукомплектування особовим складом та почала базову загальну військову підготовку за оновленою програмою.

Комплексна група Генштабу перевіряє формування 156-ї бригади, виявили “низку суттєвих недоліків”
Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Комплексна група Генерального штабу проводить перевірку в 156-й окремій механізованій бригаді. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Групу очолив заступник Головнокомандувача ЗС України полковником Олегом Апостолом. Вона перевірить, як формується бригада та надасть всебічну допомоги з питань організації і підготовки до бойових дій.

Зараз військова частина завершила доукомплектування особовим складом та почала базову загальну військову підготовку за оновленою програмою. Одночасно триває відбір персоналу на фахову підготовку і постачання озброєння та військової техніки відповідно до плану.

Водночас під час перевірки виявили “низку суттєвих недоліків” для усунення яких командувач Сухопутних військ Збройних Сил України визначив низку завдань.

Серед них:

  • заміна частини керівного складу бригади і призначення командира з бойовим і практичним досвідом проходженням служби на командних посадах;
  • переведення в частину офіцерів та сержантів, які раніше брали участь в бойових діях з метою нарощення бойових спроможностей 156 ОМБр; 
  • підвищення якості практичних занять з урахуванням досвіду ведення бойових дій на сході;
  • підвищення інтенсивності та якості підготовки пілотів БпЛА і операторів РЕБ, а також вирішення низки інших питань, які впливають на результати бойових дій. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

“Слід зазначити, що помилки, які трапилися під час формування та підготовки 155-ї бригади імені Анни Київської враховані, вживаються заходи щодо їх недопущення в майбутньому”, ‒ додали у Генштабі.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies