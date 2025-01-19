Комплексна група Генштабу перевіряє формування 156-ї бригади, виявили “низку суттєвих недоліків”

Зараз військова частина завершила доукомплектування особовим складом та почала базову загальну військову підготовку за оновленою програмою.

Комплексна група Генерального штабу проводить перевірку в 156-й окремій механізованій бригаді. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Групу очолив заступник Головнокомандувача ЗС України полковником Олегом Апостолом. Вона перевірить, як формується бригада та надасть всебічну допомоги з питань організації і підготовки до бойових дій.

Зараз військова частина завершила доукомплектування особовим складом та почала базову загальну військову підготовку за оновленою програмою. Одночасно триває відбір персоналу на фахову підготовку і постачання озброєння та військової техніки відповідно до плану.

Водночас під час перевірки виявили “низку суттєвих недоліків” для усунення яких командувач Сухопутних військ Збройних Сил України визначив низку завдань.

Серед них:

заміна частини керівного складу бригади і призначення командира з бойовим і практичним досвідом проходженням служби на командних посадах;

переведення в частину офіцерів та сержантів, які раніше брали участь в бойових діях з метою нарощення бойових спроможностей 156 ОМБр;

підвищення якості практичних занять з урахуванням досвіду ведення бойових дій на сході;

підвищення інтенсивності та якості підготовки пілотів БпЛА і операторів РЕБ, а також вирішення низки інших питань, які впливають на результати бойових дій.

“Слід зазначити, що помилки, які трапилися під час формування та підготовки 155-ї бригади імені Анни Київської враховані, вживаються заходи щодо їх недопущення в майбутньому”, ‒ додали у Генштабі.