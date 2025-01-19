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Ворог випустив по Нікопольському району 20 артснарядів та дрон

Фахівці обстежують села, які були під ударом.

Ворог випустив по Нікопольському району 20 артснарядів та дрон
Фото: Facebook Сергія Лисака

Протягом дня противник декілька разів атакував Марганецьку громаду Нікопольського району Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Ворог випустив майже два десятки артснарядів і скерував fpv-дрон. 

Тамтешні села, які були під ворожим ударом, обстежують фахівці – з'ясовують наслідки

“Та головне, що люди не постраждали”, ‒ зазначив голова ОВА.

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У ніч на неділю росіяни чотири рази атакували Нікопольський район Дніпропетровщини з артилерії, РСЗВ "Град" та били дронами-камікадзе.

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