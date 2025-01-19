Ворог випустив по Нікопольському району 20 артснарядів та дрон

Протягом дня противник декілька разів атакував Марганецьку громаду Нікопольського району Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Ворог випустив майже два десятки артснарядів і скерував fpv-дрон.
Тамтешні села, які були під ворожим ударом, обстежують фахівці – з'ясовують наслідки
“Та головне, що люди не постраждали”, ‒ зазначив голова ОВА.
У ніч на неділю росіяни чотири рази атакували Нікопольський район Дніпропетровщини з артилерії, РСЗВ "Град" та били дронами-камікадзе.