Українську команду при NSATU очолить бригадний генерал Геннадій Шаповалов

NSATU ‒ це місія блоку НАТО “NATO Security Assistance and Training for Ukraine” (допомога та підготовка безпеки НАТО для України).

Бригадний генерал Геннадій Шаповалов очолить українську команду при NSATU у німецькому місті Вісбаден.

На виконання доручення Президента України міністр оборони Рустем Умєров підписав відповідне призначення.

NSATU ‒ це місія блоку НАТО “NATO Security Assistance and Training for Ukraine” (допомога та підготовка безпеки НАТО для України), також відома як “українська місія”.

Його основним завданням стане координація військового співробітництва з партнерами, зокрема щодо постачання військової допомоги Україні.

Генерал Шаповалов – бойовий офіцер із багатим досвідом. Військову освіту здобув із відзнакою в Україні, а також у США, завершивши навчання у Військовому коледжі Армії США, де готують старших офіцерів Сухопутних військ.

За роки служби пройшов усі щаблі військової кар’єри – від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. У 2022 році йому присвоєно звання бригадного генерала.

“Ці знання та досвід стануть важливим інструментом для ефективної співпраці з нашими партнерами”, ‒ зазначено у повідомленні міноборони.