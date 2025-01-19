Українську команду при NSATU очолить бригадний генерал Геннадій Шаповалов

Бригадний генерал Геннадій Шаповалов очолить українську команду при NSATU у німецькому місті Вісбаден.
На виконання доручення Президента України міністр оборони Рустем Умєров підписав відповідне призначення.
NSATU ‒ це місія блоку НАТО “NATO Security Assistance and Training for Ukraine” (допомога та підготовка безпеки НАТО для України), також відома як “українська місія”.
Його основним завданням стане координація військового співробітництва з партнерами, зокрема щодо постачання військової допомоги Україні.
Генерал Шаповалов – бойовий офіцер із багатим досвідом. Військову освіту здобув із відзнакою в Україні, а також у США, завершивши навчання у Військовому коледжі Армії США, де готують старших офіцерів Сухопутних військ.
За роки служби пройшов усі щаблі військової кар’єри – від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. У 2022 році йому присвоєно звання бригадного генерала.
“Ці знання та досвід стануть важливим інструментом для ефективної співпраці з нашими партнерами”, ‒ зазначено у повідомленні міноборони.
- Вчора стало відомо, що Міністерство оборони України та Організація з науки та технологій НАТО (NATO Science and Technology Organization – STO) координуватимуть наукові дослідження у військовій сфері.