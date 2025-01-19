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Українську команду при NSATU очолить бригадний генерал Геннадій Шаповалов

NSATU ‒ це місія блоку НАТО “NATO Security Assistance and Training for Ukraine” (допомога та підготовка безпеки НАТО для України).

Українську команду при NSATU очолить бригадний генерал Геннадій Шаповалов
Українську команду при NSATU очолить бригадний генерал Геннадій Шаповалов

Бригадний генерал Геннадій Шаповалов очолить українську команду при NSATU у німецькому місті Вісбаден. 

На виконання доручення Президента України міністр оборони Рустем Умєров підписав відповідне призначення.

NSATU ‒ це місія блоку НАТО “NATO Security Assistance and Training for Ukraine” (допомога та підготовка безпеки НАТО для України), також відома як “українська місія”.

Його основним завданням стане координація військового співробітництва з партнерами, зокрема щодо постачання військової допомоги Україні.

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Генерал Шаповалов – бойовий офіцер із багатим досвідом. Військову освіту здобув із відзнакою в Україні, а також у США, завершивши навчання у Військовому коледжі Армії США, де готують старших офіцерів Сухопутних військ.

За роки служби пройшов усі щаблі військової кар’єри – від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. У 2022 році йому присвоєно звання бригадного генерала.

“Ці знання та досвід стануть важливим інструментом для ефективної співпраці з нашими партнерами”, ‒ зазначено у повідомленні міноборони.

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