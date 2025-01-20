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Уночі захисники відбили атаку дронів у 13 областях: 93 БпЛА збили, 47 – локаційно знешкодили

ППО працювала у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Донецькій областях. 

Уночі захисники відбили атаку дронів у 13 областях: 93 БпЛА збили, 47 – локаційно знешкодили
Результати відбиття атаки
Фото: Повітряні сили в Telegram

Цієї ночі захисники збили 93 ворожі БпЛА, а ще 47 дронів були локаційно втрачені. Загалом ворог випустив 141 безпілотник Shahed та імітатор різних типів.

Запуск відбувся з п'яти напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ. По Сумській області зі своєї Курської ворог також застосував балістичну ракету "Іскандер-М", повідомили в Повітряних силах

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Захисники вночі відбили атаку дронів: 93 БпЛА збили, решту – локаційно знешкодили
Фото: Повітряні сили в Telegram
Захисники вночі відбили атаку дронів: 93 БпЛА збили, решту – локаційно знешкодили

"Станом на 08.00 підтверджено збиття 93-х ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Донецькій областях. 47 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків), два із них — полетіли в рф", – йдеться у повідомленні. 

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