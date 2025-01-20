Захисники ліквідували майже 1700 окупантів за добу

Упродовж доби Сили оборони знищили 1690 окупантів, 10 ворожих танків, 42 бойові броньовані машини, 19 артилерійських систем та 3 засоби ППО.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 820 430 (+1690) осіб,
- танків ‒ 9821 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20454 (+42) од,
- артилерійських систем – 22074 (+19) од,
- РСЗВ – 1262 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1049 (+3) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22768 (+153),
- крилаті ракети ‒ 3051 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 34488 (+87) од,
- спеціальна техніка ‒ 3706 (+6).
Дані уточнюються.