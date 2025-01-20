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Захисники ліквідували майже 1700 окупантів за добу

Також вдалося знищити 3 ворожі засоби ППО.

Захисники ліквідували майже 1700 окупантів за добу
Війна з Росією
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони знищили 1690 окупантів, 10 ворожих танків, 42 бойові броньовані машини, 19 артилерійських систем та 3 засоби ППО.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 820 430 (+1690) осіб,
  • танків ‒ 9821 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20454 (+42) од,
  • артилерійських систем – 22074 (+19) од,
  • РСЗВ – 1262 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1049 (+3) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22768 (+153),
  • крилаті ракети ‒ 3051 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 34488 (+87) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3706 (+6). 

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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