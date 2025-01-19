Головне за неділю, 19 січня: 125 боєзіткнень, нові санкції РНБО

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 16:00 19 січня відбулося 125 бойових зіткнень.

Половина з них (62) - на Покровському напрямку.

На Лиманському напрямку відбулося 14 боєзіткнень поблизу Новоєгорівки, Надії, Новосергіївки, Новосадового, Зарічного, Колодязів, Зеленої Долини, Тернів та у Серебрянському лісництві.

Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 19 січня – в новині.

Україна станом на зараз не має систем для перехоплення російської балістичної ракети "Орєшнік", але триває робота над їх отриманням і створенням власної.

Про це заявив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв’ю військовому кореспонденту Андрію Цаплієнко. Він підкреслив, що “Орєшнік” ‒ це загроза і наразі тільки кілька систем ППО можуть її перехопити. Таких систем для збиття цієї ракети Україна поки що немає. “Але ми повинні зробити все, щоб вони з'явилися”, ‒ сказав Сирський.

За його словами, Генеральний штаб ЗСУ і промисловість розглядають різні способи боротьби чи зменшення ефективності цієї зброї. Йдеться про створення “власної системи протиповітряної оборони, яка була б не просто протиповітряною, а й протиракетною системою".

Докладніше – в новині.

Президент України Володимир Зеленський 19 січня підписав указ, який надає чинності рішенню РНБО про санкції проти держзрадників.

"Блокуємо пропагандистів, які працюють на Росію, осіб, які перейшли на сторону ворога, і тих, хто допомагає Росії продовжувати війну. Також продовжуємо позбавляти державних нагород — на звання Герой України заслуговують тільки ті, хто дійсно життя присвячує Україні", — зазначив Президент.

Крім того, Зеленський наголосив на підготовці нових санкційних рішень, які будуть незабаром.

В указі Президента ідеться, що під санкції потрапили загалом 18 осіб. Зокрема президент позбавив нагород та заблокував активи:

- народного депутата Нестора Шуфрича, заарештованого за звинуваченням у державній зраді;

- нардепа Юрія Бойка;

-колишнього нардепа, звинуваченого у державній зраді, Євгенія Мураєва;

-колишнього нардепа, звинуваченого у державній зраді, Олега Волошина;

-колишнього лідера КПУ Петра Симоненка;

- колишньої заступниці головреда "Страна.юа" Світлани Крюкової;

Хто ще в списку – в нашій новині.

Президент Національного олімпійського Комітету (НОК) Вадим Гутцайт у розмові з кореспондентом Lb.ua припустив, з яких причин Ілля Ковтун вирішив змінити спортивне громадянство.

«Я, чесно кажучи, засмучений, тому що це абсолютно для мене неприйнятно. Є багато спортсменів, які теж тренуються за кордоном, живуть за кордоном, але взагалі не розмірковують про те, щоб змінити громадянство. Коли спортсмени змінюють громадянство, до цього не дуже гарно ставляться по життю. А під час війни, я вважаю, це взагалі дуже поганий вчинок. Я не хочу казати нічого грубого, що відчуваю в собі. У такий час потрібна тільки підтримка України, а не бігти з України», – сказав Гутцайт.

За його словами, НОК і Міністерство молоді та спорту намагалися відмовити Ковтуна і Горбачеву від зміни громадянства, запропонувавши їм найкращі умови, але спортсмен і тренерка не змінили думку.

Докладніше – в нашій новині.

211 понтонна-мостова бригада та Інженерний батальйон-саперна рота, які працюють зараз безпосередньо в Покровську, просять допомоги полагодити машину підрозділу.

Автомобіль вийшов із ладу після удару російського безпілотника. Людям пощастило, вони живі, але машину перекинуло на дах, і вона потребує ремонту.

Реквізити для допомоги військовим:

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Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!