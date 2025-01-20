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В Індії довічне отримав чоловік, який торік згвалтував і вбив лікарку

Злочин викликав обурення через проблему хронічного насильства щодо жінок в Індії і спричинив протести у всій країні.

В Індії довічне отримав чоловік, який торік згвалтував і вбив лікарку
Протести біля суду у Калькутті
Фото: EPA/UPG

У Калькутті довічне ув'язнення отримав чоловік, якого суд визнав винним у зґвалтуванні та вбивстві молодої жінки-лікаря торік у серпні.

Про це повідомляє DW.

Суддя у справі заявив, що 33-річному Санджой Рою загрожує покарання від довічного ув'язнення до смертної кари.

Вбивство лікарки, яка чергувала в лікарні, вкотре викликало обурення через проблему хронічного насильства щодо жінок в Індії і спричинило протести у всій країні.

31-річну жінку-медика знайшли мертвою в одній з найбільших державних лікарень Калькутти. На її тілі виявили численні травми, а в протоколі розтину вказані докази сексуального насильства.

Після інциденту лікарі державних лікарень вийшли на вулицю, вимагаючи посилити заходи безпеки для медичних працівників. Керівник лікарні, де стався інцидент, подав у відставку.

  • У суботу суд визнав Роя винним у зґвалтуванні та вбивстві.

Суддя Анірбан Дас заявив, що непрямі докази підтверджують звинувачення проти Роя, який був заарештований через день після злочину і відтоді постійно стверджував про свою невинність.

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Федеральна поліція Індії, яка розслідувала цю справу, назвала злочин “найрідкіснішим із рідкісних” та закликала винести смертну кару. Інцидент підкреслив актуальну проблему сексуального насильства над жінками у країні.

Це також спонукало Верховний суд Індії створити національну робочу групу для визначення кращих заходів безпеки в державних лікарнях.

Багато випадків злочинів проти жінок в Індії не повідомляються через стигматизацію, яка оточує сексуальне насильство, а також відсутність довіри до поліції.

Дані Національного бюро злочинів, оприлюднені за 2022 рік, показали, що кількість зареєстрованих випадків зґвалтувань в Індії зростає. Поліція зафіксувала 31 516 повідомлень про зґвалтування ‒ це на 20% більше, ніж у 2021 році.

  • Групове зґвалтування та вбивство 23-річної студентки в автобусі в Нью-Делі у 2012 році викликало масові протести у всій Індії. Це також спонукало законодавців запровадити суворіші покарання, включно зі смертною карою для рецидивістів, і створити прискорені суди для таких справ.
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