В Індії довічне отримав чоловік, який торік згвалтував і вбив лікарку

Злочин викликав обурення через проблему хронічного насильства щодо жінок в Індії і спричинив протести у всій країні.

У Калькутті довічне ув'язнення отримав чоловік, якого суд визнав винним у зґвалтуванні та вбивстві молодої жінки-лікаря торік у серпні.

Про це повідомляє DW.

Суддя у справі заявив, що 33-річному Санджой Рою загрожує покарання від довічного ув'язнення до смертної кари.

Вбивство лікарки, яка чергувала в лікарні, вкотре викликало обурення через проблему хронічного насильства щодо жінок в Індії і спричинило протести у всій країні.

31-річну жінку-медика знайшли мертвою в одній з найбільших державних лікарень Калькутти. На її тілі виявили численні травми, а в протоколі розтину вказані докази сексуального насильства.

Після інциденту лікарі державних лікарень вийшли на вулицю, вимагаючи посилити заходи безпеки для медичних працівників. Керівник лікарні, де стався інцидент, подав у відставку.

У суботу суд визнав Роя винним у зґвалтуванні та вбивстві.

Суддя Анірбан Дас заявив, що непрямі докази підтверджують звинувачення проти Роя, який був заарештований через день після злочину і відтоді постійно стверджував про свою невинність.

Федеральна поліція Індії, яка розслідувала цю справу, назвала злочин “найрідкіснішим із рідкісних” та закликала винести смертну кару. Інцидент підкреслив актуальну проблему сексуального насильства над жінками у країні.

Це також спонукало Верховний суд Індії створити національну робочу групу для визначення кращих заходів безпеки в державних лікарнях.

Багато випадків злочинів проти жінок в Індії не повідомляються через стигматизацію, яка оточує сексуальне насильство, а також відсутність довіри до поліції.

Дані Національного бюро злочинів, оприлюднені за 2022 рік, показали, що кількість зареєстрованих випадків зґвалтувань в Індії зростає. Поліція зафіксувала 31 516 повідомлень про зґвалтування ‒ це на 20% більше, ніж у 2021 році.