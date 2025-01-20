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Ізраїль звільнив 90 палестинських полонених

Більшість ув'язнених випустили із в'язниці Офер.

Ізраїль звільнив 90 палестинських полонених
Зустріч автобуса зі звільненими палестинськими в’язнями
Фото: EPA/UPG

Близько 90 палестинських в'язнів звільнені Ізраїлем у обмін на трьох заручників, яких раніше відпустив ХАМАС у рамках угоди про припинення вогню.

Про це пишуть The Guardian та АР.

Ув'язнених, більшість з яких було звільнено вранці понеділка з в'язниці Офер в Рамаллі на Західному березі, зустрічали тисячі людей із прапорами Палестини та ХАМАСу.

Відповідно до першого етапу угоди, досягнутої між Ізраїлем та ХАМАСом, і яка триватиме 42 дні, бойовики погодилися звільнити 33 заручників, включаючи дітей, жінок (зокрема жінок-військових) і чоловіків старше 50 років, в обмін на сотні палестинців, яких утримують у ізраїльських в'язницях.

Близько 100 палестинських ув'язнених, яких планують звільнити, відбувають довічне ув'язнення за насильницькі напади на ізраїльтян. Інші були ув’язненими за менші проступки, зокрема за публікації в соціальних мережах, або утримувалися за адміністративні правопорушення.

Повідомляється, що близько 180 ув'язнених будуть депортовані до Туреччини, Катару та Алжиру.

Чоловіки старше 50 років зі списку з 33 заручників будуть звільнені в обмін на тих, що відбувають довічне, у співвідношенні 1:3 і 1:27.

Згідно з даними, опублікованими ізраїльською неурядовою організацією HaMoked, станом на січень 2025 року в ізраїльських в'язницях перебував 10 221 палестинець. Близько 3376 з них утримуються під адміністративним арештом, а 1886 класифікуються як «учасники незаконних бойових дій», що також дозволяє затримувати без пред’явлення звинувачення та суду. Армія оборони Ізраїлю та уряд Ізраїлю стверджують, що ці заходи відповідають міжнародному праву.

  • 15 січня стало відомо, що переговорники досягли угоди про припинення вогню в Смузі Гази між Ізраїлем і ХАМАС.
  • На першому етапі перемир'я планується поступове звільнення 33 заручників, утримуваних ХАМАС в Газі, і понад 700 палестинців, які утримуються в ізраїльських в'язницях.
  • Вчора, 19 січня, терористичне угруповання ХАМАС відпустило трьох ізраїльтянок ‒ це перші з кількох десятків заручників, які мають бути звільнені в рамках нової угоди про припинення вогню в Смузі Гази.
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