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Угода про припинення вогню у Газі почне діяти у неділю вранці

Угода передбачає шеститижневу паузу у військових діях і обмін заручниками. 

Угода про припинення вогню у Газі почне діяти у неділю вранці
Наземна операція армії Ізраїлю в секторі Газа, фото ілюстртивне
Фото: Israel Defense Forces

Припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом у секторі Газа почнеться у неділю о 08:30 за місцевим часом.

Як пише Politico, про це повідомило міністерство закордонних справ Катару після того, як у суботу Ізраїль схвалив цей договір. Видання пише, що угода про припинення вогню передбачає шеститижневу паузу у військових діях і обмін заручниками. У офісі прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу заявили, що перший обмін полоненими відбудеться вже в неділю.

Людям порадили бути обережними, коли угода набуде чинності, і чекати вказівок від чиновників.

Угода, укладена за посередництва США, Катару та Єгипту, складається з трьох етапів. 

На першому етапі планується поступове звільнення 33 заручників, утримуваних ХАМАС в Газі, і понад 700 палестинців, які утримуються в ізраїльських в'язницях.

Також планують звільнити понад 1100 жителів Гази, які не були причетні до подій 7 жовтня і утримуються під вартою. Ізраїльські війська будуть поступово виводитися з Гази, і на цю територію почне надходити міжнародна допомога.

Переговори щодо другого етапу мають розпочатися на 16-й день припинення вогню. Тоді говоритимуть щодо остаточного припинення бойових дій, повного виведення збройних сил Ізраїлю та звільнення решти заручників.

Третя фаза включатиме повернення мертвих заручників і початок масштабної відбудови Гази, яка була спустошена війною. Як пише видання, за останні шість місяців загинули понад 46 000 палестинців, а майже 2 мільйони були вимушено переміщені. Станом на листопад 2024 року в Газі було зруйновано майже 60 відсотків будівель.

  • 15 січня стало відомо, що переговорники досягли угоди про припинення вогню в Смузі Гази між Ізраїлем і ХАМАС.
  • Вже наступного дня офіс Нетаньягу заявив, що ХАМАС відмовляється від низки домовленостей в угоді про Смугу Газу.
  • Financial Times написав, що ультраправі союзники Нетаньягу погрожують піти з уряду, якщо угоду схвалять. Втрата прем'єром союзників може призвести до дострокових виборів в Ізраїлі.
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