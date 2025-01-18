Угода про припинення вогню у Газі почне діяти у неділю вранці

Припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом у секторі Газа почнеться у неділю о 08:30 за місцевим часом.

Як пише Politico, про це повідомило міністерство закордонних справ Катару після того, як у суботу Ізраїль схвалив цей договір. Видання пише, що угода про припинення вогню передбачає шеститижневу паузу у військових діях і обмін заручниками. У офісі прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу заявили, що перший обмін полоненими відбудеться вже в неділю.

Людям порадили бути обережними, коли угода набуде чинності, і чекати вказівок від чиновників.

As coordinated by the parties to the agreement and the mediators, the ceasefire in the Gaza Strip will begin at 8:30 a.m. on Sunday, January 19, local time in Gaza. We advise the inhabitants to take precaution, exercise the utmost caution, and wait for directions from official… — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) January 18, 2025

Угода, укладена за посередництва США, Катару та Єгипту, складається з трьох етапів.

На першому етапі планується поступове звільнення 33 заручників, утримуваних ХАМАС в Газі, і понад 700 палестинців, які утримуються в ізраїльських в'язницях.

Також планують звільнити понад 1100 жителів Гази, які не були причетні до подій 7 жовтня і утримуються під вартою. Ізраїльські війська будуть поступово виводитися з Гази, і на цю територію почне надходити міжнародна допомога.

Переговори щодо другого етапу мають розпочатися на 16-й день припинення вогню. Тоді говоритимуть щодо остаточного припинення бойових дій, повного виведення збройних сил Ізраїлю та звільнення решти заручників.

Третя фаза включатиме повернення мертвих заручників і початок масштабної відбудови Гази, яка була спустошена війною. Як пише видання, за останні шість місяців загинули понад 46 000 палестинців, а майже 2 мільйони були вимушено переміщені. Станом на листопад 2024 року в Газі було зруйновано майже 60 відсотків будівель.