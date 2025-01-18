Угода про припинення вогню у Газі почне діяти у неділю вранці

Припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом у секторі Газа почнеться у неділю о 08:30 за місцевим часом.
Як пише Politico, про це повідомило міністерство закордонних справ Катару після того, як у суботу Ізраїль схвалив цей договір. Видання пише, що угода про припинення вогню передбачає шеститижневу паузу у військових діях і обмін заручниками. У офісі прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу заявили, що перший обмін полоненими відбудеться вже в неділю.
Людям порадили бути обережними, коли угода набуде чинності, і чекати вказівок від чиновників.
As coordinated by the parties to the agreement and the mediators, the ceasefire in the Gaza Strip will begin at 8:30 a.m. on Sunday, January 19, local time in Gaza. We advise the inhabitants to take precaution, exercise the utmost caution, and wait for directions from official…— د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) January 18, 2025
Угода, укладена за посередництва США, Катару та Єгипту, складається з трьох етапів.
На першому етапі планується поступове звільнення 33 заручників, утримуваних ХАМАС в Газі, і понад 700 палестинців, які утримуються в ізраїльських в'язницях.
Також планують звільнити понад 1100 жителів Гази, які не були причетні до подій 7 жовтня і утримуються під вартою. Ізраїльські війська будуть поступово виводитися з Гази, і на цю територію почне надходити міжнародна допомога.
Переговори щодо другого етапу мають розпочатися на 16-й день припинення вогню. Тоді говоритимуть щодо остаточного припинення бойових дій, повного виведення збройних сил Ізраїлю та звільнення решти заручників.
Третя фаза включатиме повернення мертвих заручників і початок масштабної відбудови Гази, яка була спустошена війною. Як пише видання, за останні шість місяців загинули понад 46 000 палестинців, а майже 2 мільйони були вимушено переміщені. Станом на листопад 2024 року в Газі було зруйновано майже 60 відсотків будівель.
- 15 січня стало відомо, що переговорники досягли угоди про припинення вогню в Смузі Гази між Ізраїлем і ХАМАС.
- Вже наступного дня офіс Нетаньягу заявив, що ХАМАС відмовляється від низки домовленостей в угоді про Смугу Газу.
- Financial Times написав, що ультраправі союзники Нетаньягу погрожують піти з уряду, якщо угоду схвалять. Втрата прем'єром союзників може призвести до дострокових виборів в Ізраїлі.