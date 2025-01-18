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AP: президент Південної Кореї оскаржує свій арешт

Під стінами суду в Сеулі зібралися прихильники Юн Сок Йоля, які вимагають його звільнення.

AP: президент Південної Кореї оскаржує свій арешт
Юн Сок Йоль
Фото: BBC

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, якому оголосили імпічмент, оскаржує у суді Сеула свій арешт через введення воєнного стану в країні.

Про це пише AP.

18 січня вранці Юн Сок Йоль був доставлений до суду зі слідчого ізолятора під посиленою охороною. Біля суду зібралися сотні його прихильників з вимогою звільнити з-під варти відстороненого від обов'язків президента.

Суд повинен вирішити чи залишиться Юн під вартою на час розслідування. Його захист наполягає на законності указу про введення воєнного стану, а звинувачення в заколоті безпідставними.

У разі арешту Юна слідство отримає 20 днів для передачі справи в прокуратуру. Якщо ж ордер буде відхилено, його звільнять з-під варти.

  • Нещодавно слідчі отримали другий ордер на арешт Юна цього тижня після того, як дія першого минула.
  • Адвокати президента заявили, що ордер на арешт був незаконним і вони не виконуватимуть поточного ордеру.
  • Тим часом Юн Сок Йоль отримає щорічну надбавку до зарплати, попри імпічмент за короткочасне введення в країні воєнного стану.
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