AP: президент Південної Кореї оскаржує свій арешт

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, якому оголосили імпічмент, оскаржує у суді Сеула свій арешт через введення воєнного стану в країні.
Про це пише AP.
18 січня вранці Юн Сок Йоль був доставлений до суду зі слідчого ізолятора під посиленою охороною. Біля суду зібралися сотні його прихильників з вимогою звільнити з-під варти відстороненого від обов'язків президента.
Суд повинен вирішити чи залишиться Юн під вартою на час розслідування. Його захист наполягає на законності указу про введення воєнного стану, а звинувачення в заколоті безпідставними.
У разі арешту Юна слідство отримає 20 днів для передачі справи в прокуратуру. Якщо ж ордер буде відхилено, його звільнять з-під варти.
- Нещодавно слідчі отримали другий ордер на арешт Юна цього тижня після того, як дія першого минула.
- Адвокати президента заявили, що ордер на арешт був незаконним і вони не виконуватимуть поточного ордеру.
- Тим часом Юн Сок Йоль отримає щорічну надбавку до зарплати, попри імпічмент за короткочасне введення в країні воєнного стану.