В Румунії закінчилось розслідування з приводу уламків безпілотників, які впали в прикордонній зоні

Були виявлені дві зони падіння уламків БпЛА Geran 1/2 російського виробництва.

В Румунії завершилось розслідування міжвідомчої групи з виявлення уламків безпілотника, які впали на румунській території в прикордонній зоні.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Румунії.

Розслідування було проведене 17 січня в прикордонній зоні округу Тулча після нічної атаки безпілотників, здійсненої на цивільні та військові об'єкти портової інфраструктури України.

Були виявлені дві зони падіння уламків БпЛА Geran 1/2 російського виробництва. Уламки дронів не зачепили жодних елементів інфраструктури, матеріальних збитків не було завдано.

Міноборони Румунії рішуче засудило напади, здійснені Російською Федерацією на українські цивільні цілі та інфраструктуру, які є невиправданими та серйозно суперечать нормам міжнародного права.