Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Бухгалтерку Укрзалізниці підозрюють у “зливі” своєму чоловіку-бойовику даних про ешелони ЗСУ
Бухгалтерку Укрзалізниці підозрюють у “зливі” своєму чоловіку-бойовику даних про ешелони ЗСУ
У родини посадовиці податкової з Івано-Франківщини конфіскують люксовий автомобіль
У родини посадовиці податкової з Івано-Франківщини конфіскують люксовий автомобіль
Біжи і стріляй. Сили оборони отримали новітню німецьку САУ
Біжи і стріляй. Сили оборони отримали новітню німецьку САУ
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
Загиблому в рукошпаному бою з окупантом військовому Дмитру Масловському присвоїли звання Героя України
Загиблому в рукошпаному бою з окупантом військовому Дмитру Масловському присвоїли звання Героя України
Єрмак: угода з Великою Британією передбачає створення спільної флотилії
Єрмак: угода з Великою Британією передбачає створення спільної флотилії
Верховна Рада ухвалила закон про охорону психічного здоров'я
Верховна Рада ухвалила закон про охорону психічного здоров'я
Бандит з блакитними очима. Крим — Кринки — Київщина: як це — вивезти коня з окупації
Бандит з блакитними очима. Крим — Кринки — Київщина: як це — вивезти коня з окупації
ГоловнаСвіт

В Румунії закінчилось розслідування з приводу уламків безпілотників, які впали в прикордонній зоні

Були виявлені дві зони падіння уламків БпЛА Geran 1/2 російського виробництва.

В Румунії закінчилось розслідування з приводу уламків безпілотників, які впали в прикордонній зоні
Рештки іранського БПЛА Shahed-136 (Ілюстративне фото)
Фото: mil.in.ua

В Румунії завершилось розслідування міжвідомчої групи з виявлення уламків безпілотника, які впали на румунській території в прикордонній зоні.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Румунії.

Розслідування було проведене 17 січня в прикордонній зоні округу Тулча після нічної атаки безпілотників, здійсненої на цивільні та військові об'єкти портової інфраструктури України.

Були виявлені дві зони падіння уламків БпЛА Geran 1/2 російського виробництва. Уламки дронів не зачепили жодних елементів інфраструктури, матеріальних збитків не було завдано.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Міноборони Румунії рішуче засудило напади, здійснені Російською Федерацією на українські цивільні цілі та інфраструктуру, які є невиправданими та серйозно суперечать нормам міжнародного права.

  • Зазначимо, що російські дрони неодноразово порушували повітряний простір Румунії. У грудні уряд Румунії схвалив законопроєкт, який дозволяє збивати "чужі" дрони. Наразі випадків збиття дронів румунською стороною не зафіксовано.
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies