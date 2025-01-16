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Президент Південної Кореї просить суд перевірити законність його затримання

Команда юристів Юна подала запит до Центрального окружного суду Сеула.

Президент Південної Кореї просить суд перевірити законність його затримання
Слідчі Південної Кореї заарештували президента Юн Cок Йоля, якому оголосили імпічмент
Фото: EPA/UPG

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль звернувся до суду Сеула з проханням перевірити законність його затримання, пише Bloomberg.

Команда юристів Юна подала запит до Центрального окружного суду Сеула, щоб перевірити законність арешту президента, сказав Сок Дон Хеон, один із його представників. Суд розпочав розгляд справи о 17:00 за місцевим часом (дві години тому за київським).

Відповідно до законодавства, затриманий підозрюваний у скоєнні злочину може звернутися до суду з клопотанням про перевірку законності його арешту. У суду є 48 годин, щоб розглянути справу, і якщо він визнає запит обґрунтованим, Юна негайно звільнять з-під варти.

Вчора стало відомо про арешт Юн Сок Йоля, що зробив його першим чинним президентом країни, якого взяли під варту. Політика, якому оголосили імпічмент і якому висунули звинувачення в заколоті у середу майже 11 годин допитували слідчі, але він вирішив мовчати. Сьогодні він відмовився з'явитися на допит.

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Представники Юна заявили, що ордер на арешт є недійсним і незаконним, оскільки Управління з розслідування корупції (УРК) не має законних повноважень для розслідування звинувачень у заколоті. На їхню думку, казали, що УРК довільно обрало суд в іншому районі, щоб підвищити свої шанси отримати ордер.

Окремо Юн очікує вердикту від Конституційного суду, який вирішує, чи залишити в силі рішення парламенту про імпічмент і усунення з посади. Суд провів сьогодні своє друге засідання, на якому судді заслухали аргументи обох сторін щодо того, чи порушує Конституцію оголошення Юна воєнного стану. На прийняття рішення є час до червня.

  • Нещодавно слідчі отримали другий ордер на арешт Юна цього тижня після того, як дія першого минула.
  • Адвокати президента заявили, що ордер на арешт був незаконним і вони не виконуватимуть поточного ордеру.
  • Тим часом Юн Сок Йоль отримає щорічну надбавку до зарплати, попри імпічмент за короткочасне введення в країні воєнного стану.
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