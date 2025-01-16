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Ультраправі союзники Нетаньягу погрожують піти з уряду у разі схвалення угоди з ХАМАСом

Втрата союзників може призвести до дострокових виборів в Ізраїлі.

Ультраправі союзники Нетаньягу погрожують піти з уряду у разі схвалення угоди з ХАМАСом
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу перебуває під тиском ультраправих союзників щодо угоди про припинення вогню у Смузі Гази, пише Financial Times.

Зокрема, член ультраправої політичної сили міністра фінансів Бецалеля Смотрича "Релігійна сіоністська партія" сьогодні зранку заявив, що може залишити уряд, якщо Ізраїль схвалить угоду. В інтерв'ю радіостанції Kan Radio депутат Цві Суккот заявив, що у цьому разі партія “імовірно” піде з уряду, оскільки її місія ‒ “змінити ДНК Ізраїлю”, а не просто збільшити кількість членів коаліції. 

Сам Смотрич неодноразово критикував угоду, а вчора ввечері назвав її “поганою та небезпечною”. За його словами, він залишитися в уряді, якщо Ізраїль матиме можливість відновити війну в Газі на повну силу після звільнення заручників. 

Вважається, що Смотрич і його ультраправий союзник, міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір, не мають достатньої підтримки в кабінеті міністрів, щоб зірвати угоду, якщо Нетаньягу винесе її на голосування. Однак якщо обидва виведуть свої ультправі партії з уряду, вона втратить більшість у парламенті. 

Це не означатиме автоматично кінець уряду Нетаньягу, оскільки політична система Ізраїлю не забороняє уряду меншості, а опозиційні партії заявили, що готові підтримати кабінет міністрів у разі потреби. Однак втрата двох його правих союзників похитне владу Нетаньягу і може призвести до дострокових виборів.

Президент США Джо Байден, обраний президент Дональд Трамп і прем'єр-міністр Катару, чиї країни виступили посередниками у переговорах, вчора ввечері оголосили, що ХАМАС та Ізраїль досягли угоди, яка зупинить 15-місячну війну у Смузі Гази та звільнить 98 заручників, які ще перебувають у полоні.

Трамп зі свого боку тиснув і на Ізраїль, і на ХАМАС, щоб вони домовилися про угоду до інавгурації республіканця у понеділок, 20 січня. Він неодноразово попереджав про “пекельну розплату”, якщо заручників не звільнять до цієї дати.

  • Раніше в Офісі Нетаньягу заявили, що ХАМАС відмовився від деяких домовленостей в угоді про припинення бойових дій у Смузі Гази, а ізраїльський кабінет міністрів не збиратиметься, доки посередники не повідомлять про прийняття терористами всіх умов.
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